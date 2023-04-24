В СОУНБ состоится вернисаж Жени Бабушкина «Время сновидений»

180

28 апреля 2023 года в 17:00 часов в Открытом пространстве Самарской областной универсальной научной библиотеки покажут наивно-философские графические рисунки Жени Бабушкина «Время сновидений».

Творческий союз неуёмного ребёнка и мудрого мастера – вот что такое Женя Бабушкин.

Его талант был открыт легендарным директором Самарского художественного музея Анеттой Яковлевной Басс. Именно она разглядела в оригинальности работ Жени Бабушкина подлинность и глубину истинно художественного мышления.

Особое место в своём творчестве художник отводит теме сновидений. И это вполне объяснимо: ничто так не приближает нас к мистическим сторонам бытия, как сны, а мистика – основа образных систем, вдохновляющих Женю Бабушкина на создание его чудесатых, как сказала бы кэрролловская Алиса, персонажей.

Название «Время сновидений» придумал для выставки сам автор.

Евгений Васильевич Бабушкин (творческий псевдоним Женя Бабушкин) родился в 1953 г. в Самаре. В 1969 г. окончил Куйбышевскую художественную школу. Работал художником-исполнителем в Самарском театре кукол, художником-реставратором в художественном музее Куйбышева. Первая персональная выставка состоялась в выставочном зале куйбышевского отделения Союза художников СССР в 1980 году, начиная с 90-х работы неоднократно экспонировались в Самарском областном художественном музее. Евгений Васильевич – участник областных выставок с 1977 года, с 1992 года он принимал участие в столичных выставочных проектах, в 1999 году его работы экспонировались на московском фестивале «Культурные герои ХХI века».

Сфера творческих интересов Жени Бабушкина выходит далеко за пределы изобразительного искусства: он поэт и писатель, на счету которого несколько изданных книг прозы и поэзии, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Выставка продлится до 28 мая 2023 года.

Вход свободный

12+

Фото: пресс-служба СОУНБ