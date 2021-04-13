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В СОУНБ открывается выставка самарского живописца и педагога Вадима Свешникова

13 апреля 2021 16:48
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Вадим Свешников был советским живописцем, педагогом, мастером исторической и жанровой живописи, а также портретистом.

15 апреля в 18.00 в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится торжественное открытие выставки живописи Вадима Свешникова «Ностальгия по совершенству».

Экспозиция представит наиболее полное собрание работ самарского живописца, члена Союза художников России, педагога Вадима Петровича Свешникова (1939-2020 гг.).

Вадим Свешников был советским живописцем, педагогом, мастером исторической и жанровой живописи, а также портретистом. Его творчество очень разнообразно и разнопланово. «Художник живет впечатлениями», - говорил  Вадим Петрович. Действительно, яркие воспоминания, привезенные из поездок по солнечным азиатским республикам СССР, общение с колоритными местными жителями, изучение истории родной страны, легли в основу его масштабных полотен, написанных в стиле соцреализма в советское время.

Позднее, когда пал железный занавес и появилась возможность для путешествий по всему миру, Свешников восхищается красотой и культурным наследием Италии, с наслаждением изучает каждый уголок Венеции, влюбляется в Испанию. В творчестве художника появляются мифологические и религиозные образы, средневековые крепости, очарованные странники, поиск неведомой Атлантиды. Он начинает вдохновляться творчеством сюрреалистов и даже пишет портрет Жаклин Рок – музы и второй жены Пабло Пикассо. 

«Художник начинается с того момента, когда в его душе поселяется «нечто», возможно, для кого-то оно покажется странным, но возникает необходимость это написать. От этого не уйти», - рассказал Вадим Свешников журналистам в одном из немногочисленных интервью, когда съемочная группа приехала к художнику на дачу, которая находилась на правой стороне Волги, на Проране, где ему нравилось жить и писать. Вот так, по его словам, родился в 2014 году «Рыцарь Святого Грааля». Кстати, размеры этой работы впечатляют: «85х170», как и большая часть масштабных полотен кисти Свешникова.

У Вадима Петровича Свешникова учились многие самарские художники, архитекторы и просто любители изобразительного искусства. Однако при  жизни, он незаслуженно мало выставлялся и о его творчестве практически ничего не писали. Экспозиция «Ностальгия по совершенству» в галерее «Новое пространство» позволит составить наиболее полное представление о масштабе разнопланового творчества нашего земляка – живописца Вадима Свешникова. 

 

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