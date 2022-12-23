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В СОУНБ открылась книжно-иллюстративная выставка «Новый год: из прошлого в настоящее»

23 декабря 2022 14:59
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В экспозиции представлены книги, газеты, журналы разных лет, где были опубликованы материалы по истории, традициям, символам Нового года и Рождества.

В  Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а, 2 этаж, малый выставочный зал) открылась книжно-иллюстративная выставка «Новый год: из прошлого в настоящее».  В экспозиции представлены книги, газеты, журналы разных лет, где были опубликованы материалы по истории, традициям, символам Нового года и Рождества, а также информация в помощь организаторам праздника, детских елок, новогодних каникул и публикации для тех, кто делает новогодние украшения своими руками.  

Среди экспонатов стоит выделить открытки советской эпохи. Наши родители, бабушки и дедушки еще помнят традицию подписывать от руки открытки знакомым и родственникам и заранее отправлять по почте, чтобы успеть к государственным и личным  праздникам. Именно такие знакомые с детства карточки для посланий и целые наборы новогодней тематики можно увидеть у нас в малом выставочном зале, а также ознакомиться со статьей о том, как подобные поздравления использовали идеологи, чтобы воспитывать чувство патриотизма.

Раздел выставки «Новый год по-самарски» содержит краеведческие материалы и рассказывает о праздновании Нового года в Самаре–Куйбышеве в различные эпохи. Среди них статья журналиста «Самарской газеты» Татьяны Гридневой в рубрике «Исторические хроники» о том, как наши земляки отмечали Рождество 100 лет назад, а также текст известного краеведа, главного библиографа краеведческого отдела Самарской областной универсальной научной библиотеки Александра Завального о встрече зимних праздников на рубеже XIX-ХХ вв., опубликованный в библиотечной газете «Привычка читать». Полагаем, посетителям будет также интересен материал из газеты «Аргументы и факты» «Дед Мороз – партизан, медсестра – снегурочка», как встречали Новый год в тыловом Куйбышеве.

По контенту книжно-иллюстративной выставки «Новый год: из прошлого в настоящее» можно изучать историю нашей страны. Среди изюминок коллекции – «Снегурка», сказка в стихах Василия Изергина (1885); «Снегурoчка», рассказ из недавнего прошлого Марии Юрьевой (1901); «Елка в детскoм саду» (1937). Из раритетов внимание привлекает небольшое издание с необычным названием «О вреде ёлoк и пoдаркoв» (1915) Николая Швайцара. «…Ну, если при двухмиллионном населении города Москвы принять в среднем семью в пять человек, то получится, предположительно, 400000 семей. И если дальше предположить, что ёлку, хотя бы и самую скромную, устраивает лишь 25%, то окажется, что на одну Москву идёт 100.000 деревьев, ежегодно срубаемых в интересах якобы детства», – полагает автор. Разумеется, не обошли стороной и историю любимого новогоднего салата – заметка «Эпоха “Оливье”», которая опубликована в журнале «Родина».

Для посетителей выставки демонстрируется электронная презентация «Новогоднее настроение в картинах русских художников XIX–XXI вв.», которая знакомит с рождественской живописью отечественных мастеров. Замечательные полотна позволят окунуться в неповторимую атмосферу зимней сказки, помогут создать настоящее праздничное настроение.

Выставка продлится до 9 января 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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