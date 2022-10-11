В СОУНБ откроется выставка живописи, графики и эмалей Дины Богусоновой «Цветение»

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14 октября в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 1 этаж) торжественно откроется выставка живописи, графики и эмалей Дины Богусоновой «Цветение».

Дина Богусонова – необычайно ресурсный и талантливый художник, график, ее высказывания отличаются широчайшим диапазоном техник, материалов, пластических решений и структур. Дина хорошо известна как эмальер, в совершенстве владеющий весьма брутальной техникой, дизайнер и создатель уникальных ювелирных украшений ­– миниатюрных и застывших в эмали полотен, мастер в области декоративно-прикладного искусства.

Искусствоведы определяют творчество художницы как неоабстракционизм, однако самобытный самарский автор вносит в свой неповторимый стиль нетипичные сочетания фигуративного с абстрактным, экспрессии с зыбкостью образов, сотканных из утонченных чувств и переживаний. Кстати, Дина Богусонова чуть ли не единственный самарский художник, работы которого экспонировались и находятся в фондах крупнейшего в России музея современного искусства «Эрарта» (г. Санкт-Петербург»).

Можно сказать, что главное в творчестве многогранного автора – её живописные полотна, обладающие поразительной энергетикой, экспрессией и совершенно потрясающей работой с цветом. Они оказались на удивление актуальными именно сегодня, поскольку обладают невероятной витальностью и жизнеутверждающей силой.

Цветение как высшая форма существования души – вот феномен, которому посвящена эта экспозиция, поэтому на её открытии будет звучать прекрасная музыка гениальных композиторов прошлого в исполнении виртуозного пианиста, лауреата всероссийских и международных конкурсов, Дмитрия Пилова», – рассказывают организаторы выставки Дины Богусоновой в галерее «Новое пространство».

Экспозицию живописи и графики Дины Богусоновой «Цветение» можно будет увидеть до 11 ноября 2022 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ