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В СОУНБ откроется выставка об иллюстраторах русской графики

17 ноября 2021 20:06
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Покажут издания начала ХХ века, иллюстрированные Михаилом Врубелем, Иваном Билибиным и Владимиром Фаворским.

В областной библиотеке покажут издания начала ХХ века, иллюстрированные Михаилом Врубелем, Иваном Билибиным и Владимиром Фаворским.

17 ноября 2021 года в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки начнет работу книжно-иллюстративная выставка «Иллюстраторы русской классики: Михаил Врубель, Иван Билибин, Владимир Фаворский».

Экспозиция приурочена к юбилейным датам со дня рождения трех выдающихся деятелей отечественного искусства – живописцев и графиков, художников театра, искусствоведов и педагогов: 165-летию Михаила Врубеля, 145-летию Ивана Билибина и 135-летию Владимира Фаворского.

Выставка познакомит с работами знаменитых художников, творчество которых пришлось преимущественно на первую половину ХХ века, период великих политических и социальных изменений. В перечень множества заслуг каждого из них входит потрясающая книжная графика, которую можно будет оценить в Центре изучения книжной культуры СОУНБ.

Центральное место в разделе, посвященном Михаилу Александровичу Врубелю, займет экспериментальное издание его рисунков, выпущенное в 1964 году к 150-летию со дня рождения классика русской литературы Михаила Лермонтова, – иллюстраций к «Демону» и «Герою нашего времени». По мнению искусствоведов, рисунки Врубеля к «Демону» и поэма Лермонтова не только равновелики сами по себе – в совокупности они представляют собой новое художественное произведение, синтез поэзии и графики. Впервые Михаил Врубель заявил о своем замысле «Демона» в 1885 году в разговоре с Валентином Серовым, потом на протяжении всего своего творческого пути он будет обращаться к этому образу. И вот другой великий современник художника – поэт Александр Блок – уже над могилой Врубеля сказал: «Он оставил нам своих демонов, как заклинателей против лилового зла, против ночи. Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим».

Раздел экспозиции, посвященный Ивану Яковлевич Билибину, раскрывает творчество художника, тоже, как и Михаил Врубель, принадлежащего к объединению «Мир искусства», в качестве иллюстратора русских народных сказок и былин. Однако мы помним и о талантливых работах Билибина как театрального оформителя. Его графические серии скупали Русский музей и Третьяковская галерея, а эскизы декораций заказывали российские и зарубежные театры. На выставке «Иллюстраторы русской классики: Михаил Врубель, Иван Билибин, Владимир Фаворский» будут представлены редкие книги и журналы с иллюстрациями Ивана Яковлевича Билибина, выпущенные в начале XX века, которые хранятся в коллекциях фонда отдела редких книг областной научной библиотеки.

Третий раздел экспозиции призван познакомить посетителей выставки с творчеством живописца, графика, скульптора, а также искусствоведа и педагога Владимира Андреевича Фаворского. Этот художник объединял в себе оригинальное художественное видение и высокое техническое мастерство с аналитическим умом теоретика. Он возродил классическую черноштриховую гравюру на дереве и создал отечественную школу книжной иллюстрации. Интересно, что Фаворский одним из первых применил авторский макет книги.

Среди экспонатов, представленных в СОУНБ, издания, оформленные Владимиром Андреевичем, которые вышли при его жизни: «Слово о полку Игореве» 1954 г., книги с иллюстрациями к произведениям Пушкина, Толстого, Гоголя, Крылова, Диккенса, Данте; «Сонеты Шекспира» и стихи Роберта Бернса в переводах Самуила Маршака, Натальи Кончаловской «Наша древняя столица».

Книжно-иллюстративная выставка «Иллюстраторы русской классики: Михаил Врубель, Иван Билибин, Владимир Фаворский» будет интересна как ценителям графики, так и всем книголюбам, рассказали в пресс-службе минкульта СО.

Время работы: с 17 ноября 2021 г. до 23 января 2022 г.

Записаться на групповую экскурсию можно будет по телефону: +7(846) 335-66-27 – отдел редких книг СОУНБ.

12+

Вход свободный.

 

Фото:   минкульт СО

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