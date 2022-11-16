В СОУНБ выступит художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора 

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18 ноября 2022 г. в 16:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится мастер-класс Тимофея Юрьевича Гольберга, художественного руководителя и главного дирижёра Московского государственного академического камерного хора. В этом знаковом для меломанов событии примет участие учебный хор Самарского государственного института культуры под руководством профессора Ирины Алексеевны Горбунцовой.

На встречу с маэстро приглашены хормейстеры, педагоги, студенты и преподаватели творческих учебных заведений Самары.

«Судьба щедро одаривает "Новое пространство" событиями невероятного духовного накала, ибо здесь то и дело звучит музыка самого высокого полёта, – напоминают представители коллектива галереи в своем сообществе соцсети «ВКонтакте». – Спасибо за этот могучий хоровой десант организаторам гастролей Московского государственного академического хора и лично председателю Самарского областного отделения Всероссийского хорового общества, заслуженному деятелю искусств РФ, профессору Наталье Эммануиловне Герасимовой».

Почитателей вокального искусства приглашают насладиться исполнительским мастерством и интересным общением.

Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ