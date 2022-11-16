Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе проводятся профилактические акции, направленные на выявление скрытых форм диабета, обучение методам обследования, правилам лечебного питания, физической активности.
На пресс-конференци в Самаре специалисты обсудили факторы риска и вопросы лечения сахарного диабета
Мероприятие состоится в ГКУ СО «Дом дружбы народов».
В Самаре состоится XXV чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Доступны билеты по Пушкинской карте.
Театр "Самарская площадь" - афиша на декабрь
Мероприятие прошло с целью предупреждения и пресечения террористической и экстремистской деятельности.
Полицейские  провели встречу со студентами "Самарского машиностроительного колледжа"
Почитателей вокального искусства приглашают насладиться исполнительским мастерством и интересным общением. 
В СОУНБ выступит художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора 
Проект объединяет графику Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи.
Самарский областной художественный музей представляет выставочный проект «Свет и воздух»
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается сильный снег с порывистым ветром, метель
Туристов привлекает аутентичность места. Вокруг почти ничего не напоминает о том, что ты находишься в XXI веке.
В «Богатырскую Слободу» едут не только из Самары и области, но и из других регионов России
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.31
-0.09
EUR 62.63
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ выступит художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора 

16 ноября 2022 15:08
123
Почитателей вокального искусства приглашают насладиться исполнительским мастерством и интересным общением. 

18 ноября 2022 г. в 16:00  в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится мастер-класс Тимофея Юрьевича Гольберга, художественного руководителя и главного дирижёра Московского государственного академического камерного хора. В этом знаковом для меломанов событии  примет участие учебный хор Самарского государственного института культуры под руководством профессора Ирины Алексеевны Горбунцовой.

На встречу с маэстро приглашены хормейстеры, педагоги, студенты и преподаватели творческих учебных заведений Самары.

«Судьба щедро одаривает "Новое пространство" событиями невероятного духовного накала, ибо здесь то и дело звучит музыка самого высокого полёта, – напоминают представители коллектива галереи в своем сообществе соцсети «ВКонтакте».  – Спасибо за этот могучий хоровой десант организаторам гастролей Московского государственного академического хора и лично председателю Самарского областного отделения Всероссийского хорового общества, заслуженному деятелю искусств РФ, профессору Наталье Эммануиловне Герасимовой».

Почитателей вокального искусства приглашают насладиться исполнительским мастерством и интересным общением. 

Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
131
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
297
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022  12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
363
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022  11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
338
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
2766
Весь список