В СОУНБ откроется выставка живописи молодых самарских художников «Многоточие…»

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14 сентября в 17:30 в локации «Открытое пространство» начнет свою работу выставка живописи молодых самарских художников.

«Открытое пространство» областной библиотеки станет пространством для экспериментов молодых творцов. Мы увидим три оригинальных творческих метода, три разных взгляда на абстракционизм от Дарьи Первовой, Дарьи Толмосовой и Аллы Кандаловой на выставке «Многоточие…».

«Несмотря на ощутимые различия, есть одна общая черта, которая объединяет авторов, – это любовь к свободе от тривиальности, – рассказывают кураторы выставки. – Многоточие – символ развития жизни идеи за границами, очерченными её автором, поэтому объединённая выставка работ трёх художниц, Дарьи Первовой, Дарьи Толмосовой и Аллы Кандаловой, чья творческая мысль отдана во власть абстрактной живописи, и получила такое название – «Многоточие...».

Сегодня само понятие «абстракционизм» можно легко проассоциировать с многоточием, продолжающим идеи Василия Кандинского, Пита Мондриана, Джексона Поллока и других величайших авангардистов недавнего прошлого. В ХХ веке их взгляды на изобразительное искусство воспринимались как революционные и до крайности радикальные, сейчас их полотна – такая же привычная часть мирового художественного наследия, как барокко, классицизм и реализм, поэтому сказать своё собственное слово в сфере абстрактной живописи довольно непросто, но истинного художника не остановишь.

Выставка «Многоточие…», по замыслу ее кураторов, – прекрасный пример того, как живость фантазии и душевный непокой по-настоящему увлечённых этой эстетикой творческих натур позволяют преодолеть барьеры стереотипов и обратить внимание ценителей абстрактной живописи на новые рубежи её развития.

Открытие выставки «Многоточие» состоится 14 сентября в 17:30 в локации «Открытое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки, по адресу пр. Ленина, 14а, холл второго этажа.

Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Выставка будет работать до 15 октября, время посещения – по графику работы областной библиотеки.

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Фото: пресс-служба СОУНБ