В СОУНБ начнёт работу выставка «За гранью вменяемости»

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8 октября в 17:00 в локации «Открытое пространство», (холл 2 этажа областной библиотеки, пр Ленина 14а) начнёт работу выставка «За гранью вменяемости».

Автор - молодой самарский художник-график, предпочитающий подписывать свои работы творческим именем Neramozus. Организаторы выставки сознательно пока не называют его имя и приглашают всех интересующихся на открытие, чтобы лично познакомиться с художником.

По словам кураторов выставки «За гранью вменяемости», творческое кредо Neramozus - скрупулёзная детализация образов, возникающих в процессе фиксации смелых попыток воображения расширить горизонты сознания в стороны, противоположные вменяемости.

По словам организаторов, работы Neramozus будут интересны широкому кругу зрителей, но особенно они могут понравиться тем, кто любит фильмы Терри Гиллиама и Годфри Реджио, сериалы «Рик и Морти» и «Гадкие американцы», прозу Амоса Тутуолы и Уильяма Берроуза, построк и IDM.

Выставка «За гранью вменяемости» будет работать до 8 ноября, в локации «Открытое пространство», холл 2 этажа областной библиотеки, пр Ленина 14а, сообщает пресс0служба СОУНБ.

Вход свободный. 16+

Фото: пресс-служба СОУНБ