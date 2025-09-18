123

В следующем месяце Музей Эльдара Рязанова запускает второй сезон киношколы «Больше, чем кино» (16+), которую курирует исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Проект будет разделен на два блока.

Первый семестр продлится до конца 2025 года, программа называется «Форма кино». 6 занятий курса будут посвящены разным аспектам создания фильма: сценарий, монтаж, звук, операторская работа и другим. Участники познакомятся с основными элементами, из которых складывается кинематографический образ. Рассматривая форму кино с разных ракурсов (со стороны эстетики, технологии, социологии), они сформируют целостный взгляд на основные компоненты кино-образа. Освоение этого материала поможет глубже погрузиться в вопросы истории кино.

Второй семестр продлится с января до апреля 2026-го. 8 занятий программы «История кино» будут посвящены определенной эпохе и кино-традиции, которые стали важными вехами в истории мирового кинематографа. Предложенный материал позволит ориентироваться в важных датах, разбираться в традициях кино, отличать одни «волны» от других.

Киношкола «Больше, чем кино: форма и история» будет проходить в Музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) по субботам в 17.00. Периодичность – 2 встречи в месяц.

Первое занятие пройдет 4 октября в 17.00. Тема встречи – «Почему кино это (не) искусство? Форма кино против формы художественной».

Стоимость одного занятия составит 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.

До 4 октября можно приобрести абонемент на 6 занятий программы «Форма кино» за 1800 рублей: https://vk.cc/cPAZZp

Вводное занятие

Чтобы смотреть кино, нужно этому учиться? Чтобы разбираться в кино, требуется знать, из чего оно сделано? Чтобы понимать кино, необходимо знать его историю? Или все намного проще, и кино желает, чтобы его просто смотрели? Но что тогда значит – просто смотреть кино? Доступен ли современному зрителю наивный взгляд?

Чтобы ответить на эти и подобные вопросы, Музей Эльдара Рязанова проведет вводное занятие киношколы «Больше, чем кино: форма и история». На ознакомительной встрече можно будет узнать о структуре курса, о форме проведения занятий и об основных героях предстоящих встреч. Олег Горяинов расскажет, как будут проходить встречи, какие темы будут обсуждаться, чем полученные знания будут полезны. В формате свободного диалога определятся вопросы, которые в дальнейшем станут предметом обсуждения на каждой встрече.