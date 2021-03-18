В СК РФ поступило обращение от общественников с просьбой проверить текст песни певицы Manizha для «Евровидения»

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В Следственный комитет РФ поступило обращение от общественников с просьбой проверить текст песни певицы Manizha, с которой она будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Об этом в четверг, 18 марта, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передают "Известия".

Авторы обращения заявили, что высказывания в тексте песни носят противоправный характер. Указанные строки будут рассмотрены в установленном законом порядке, пишет «РИА Новости».

Также к главе СК Александру Бастрыкину обратилась редакция издания «Ветеранские вести». По мнению журналистов, сценический номер Manizha в песне Russian Women оскорбляет достоинство русских женщин и представляет угрозу для национального согласия в России.

Артистка рассказала, что ее композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.

Артистка рассказала, что хочет продемонстрировать щедрость и открытость России на конкурсе «Евровидение».

Фото: соцсети