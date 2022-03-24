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В СГИК состоится концерт к 90-летию Сергея Слонимского

24 марта 2022 14:24
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После долгого перерыва будет исполнена композиция «Роза без шипов», которую Сергей Слонимский посвятил Надежде Ильвес, почётному профессору СГИК. 

В актовом зале прозвучат произведения крупнейшего отечественного композитора, который при жизни был признан классиком. После долгого перерыва будет исполнена композиция «Роза без шипов», которую Сергей Слонимский посвятил Надежде Ильвес, почётному профессору СГИК. 

Идея проведения концерта принадлежит коллективу кафедры вокального искусства СГИК. Автором сценария выступила Марианна Мжельская, музыковед и кандидат искусствоведения, она же станет и ведущей мероприятия. 

Имя Сергея Слонимского связано с историей Самары, которую он называл «вторым родным городом». Свою Пятую симфонию он посвятил Самаре-Куйбышеву к 400-летию основания города. В Самарском академическом театре оперы и балета были поставлены четыре его оперы, премьера двух из них имела международный масштаб. 

Большой интерес к творчеству композитора проявляли студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры, среди которых много исполнителей его хоровой и вокальной музыки. 

Впервые в Самаре силами студентов старшего преподавателя Наталья Дёминой, руководящей классом камерного пения, будут исполнены песни на стихи А. Кольцова, С. Есенина, М. Цветаевой и «прощальный» цикл романсов на стихи А. Блока, посвященный Раисе Николаевне Слонимской. После долгого перерыва будем исполнена в версии Ирины Сигал и Анны Лазанчиной «Роза без шипов», произведение для голоса и флейты на стихи Александры Мжельской, посвящённое Надежде Ильвес, почётному профессору СГИК. В исполнении студентки Елизаветы Емельяновой состоится самарская  премьера драматических романсов на стихи Натальи Сорокиной.

Солистам будут помогать концертмейстеры - лауреаты международных конкурсов Наталья Дёмина, Валентина Загадкина, Ирина Николаева, сообщает пресс-служба СГИК.

 

Фото:   СГИК

 

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