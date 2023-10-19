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В серии «Современное искусство России» вышли четыре марки, посвящённые памятникам Самары

19 октября 2023 09:58
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В серии «Современное искусство России» вышли четыре марки, посвящённые памятникам Самары

На новых почтовых марках изобразили самарские достопримечательности, в том числе скульптуру З.К. Церетели «Дядя Стёпа — милиционер» (2015); скульптуру С.О. Карсляна «Буратино» (2013); памятник товарищу Сухову К.Р. Чернявского (2012); памятник Юрию Деточкину И.И. Мельникова (2012). Они вышли тиражом 60 000 экземпляров каждая.

Серия почтовых марок «Современное искусство России» отражает творчество современных авторов, передающих атмосферу новой России, её своеобразие и динамизм, демонстрирует свойственные нашей эпохе приёмы и подходы в создании живописных произведений и скульптурных композиций. 

Инициатором выпуска марок стал координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн:

 «Мы пропагандируем культурное наследие нашей страны. Уверен, марки, которые сегодня поступили в обращение и продажу, будут любимы филателистами и коллекционерами. Сколько бы лет ни прошло, они будут жить. И люди в разных городах нашей страны и за её пределами будут, глядя на марки, узнавать, что есть такая скульптура Дяди Степы, есть такой Буратино. С просветительской точки зрения почтовые марки имеют большое значение».

Дополнительно к выпуску почтовых марок были изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

В Самаре на ретро-почте, расположенной в Доме купца Иванова, было оживленно с самого утра. Филателисты, посткроссеры, художники, жители и гости города, ценители современного искусства России – все спешили оставить в памяти приятные воспоминания об этом дне, пополнить свою коллекцию или просто порадовать близких, живущих в самых отдалённых уголках нашей необъятной Родины. Выход новых марок, посвящённых памятникам Самары, вызвал огромный интерес и у молодёжи.

 «На почтовых марках изображены хорошо знакомые всем герои, олицетворяющие культурный образ Самары. Сами памятники и скульптуры расположены в знаковых местах города, будь то привокзальная площадь, самарская набережная или местный Арбат – улица Ленинградская. Это делает их особенно значимыми, как для жителей города, так и для туристов, которые только начинают свое знакомство с городскими достопримечательностями.   А выход марок позволяет не только сохранить культурное наследие, но и привлечь интерес к Самаре, как к крупному туристическому центру России. Филателия всегда была и будет неотъемлемой частью общенациональной культуры. И нам важно не только сохранить, но и преумножить эти традиции», – отметил директор макрорегиона Волга Почты России Александр Вакуленко. 

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