в сентябре 2025 года в СОУНБ стартует новый цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»

124

Борьба с БПЛА, поэзия Александра Блока, особенности массовой культуры и проблемы детского воспитания – такой набор тем открытых лекций ожидает посетителей Самарской областной универсальной научной библиотеки в сентябре 2025 года. Все встречи пройдут в рамках проекта «Интеллектуальная среда».

«Инновационные технические средства противодействия террористическим актам». 3 сентября в 13:00

Ведущий библиограф отдела правовой и патентно-технической информации Ольга Ивановна Юдинцева выступит с обзором инновационных разработок российских ученых, направленных на обнаружение опасных объектов и борьбу с беспилотными летательными аппаратами, особое внимание уделив самым перспективным разработкам, некоторые из которых уже нашли своё применение на практике.

«Александр Блок: стихия жизни». 10 сентября в 18:30

В чём проявлялась стихийность мироощущения поэта? Какие образы «Вечной Женственности» мы находим в его стихотворениях? Наконец, какой Александр Блок видел свою страну – Россию? На эти и другие вопросы ответит Владислав Борисович Малышев – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.

«Феномен массовой культуры». 17 сентября в 18:30

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Самарского государственного института культуры Александр Евгеньевич Сошников приглашает поговорить о сущности массовой культуры и соседствующих с ней явлениях – элитарной, популярной и мид-культуре.

«Как “вести ребенка по жизни”: назидая или надзирая?».

24 сентября в 18:30

Стараетесь выстроить доверительные отношения с ребенком? Задаётесь вопросом о том, как помочь ему стать самостоятельной личностью? Тогда приходите на встречу с Натальей Викторовной Иванушкиной – кандидатом педагогических наук, доцентом, заведующей кафедрой педагогики Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!