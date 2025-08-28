Я нашел ошибку
Главные новости:
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации.
1 сентября состоится экскурсия для детей в Музее Рязанова
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО
В полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества.
В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в губернии ожидается усиление ветра
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России
Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.
Успехи четырех самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО
Его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. В 2025 году его размер - 18 169 рублей.
С 1 сентября Отделение СФР СО выплачивает студенткам пособие по беременности и родам в новом размере
Планируйте семейный досуг.
Как отметить День знаний в Самаре
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
В сентябре 2025 года в СОУНБ стартует новый цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»

28 августа 2025 13:59
124
Борьба с БПЛА, поэзия Александра Блока, особенности массовой культуры и проблемы детского воспитания – такой набор тем открытых лекций ожидает посетителей Самарской областной универсальной научной библиотеки в сентябре 2025 года. Все встречи пройдут в рамках проекта «Интеллектуальная среда».

«Инновационные технические средства противодействия террористическим актам». 3 сентября в 13:00

Ведущий библиограф отдела правовой и патентно-технической информации Ольга Ивановна Юдинцева выступит с обзором инновационных разработок российских ученых, направленных на обнаружение опасных объектов и борьбу с беспилотными летательными аппаратами, особое внимание уделив самым перспективным разработкам, некоторые из которых уже нашли своё применение на практике.

«Александр Блок: стихия жизни». 10 сентября в 18:30

В чём проявлялась стихийность мироощущения поэта? Какие образы «Вечной Женственности» мы находим в его стихотворениях? Наконец, какой Александр Блок видел свою страну – Россию? На эти и другие вопросы ответит Владислав Борисович Малышев – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.

«Феномен массовой культуры». 17 сентября в 18:30

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Самарского государственного института культуры Александр Евгеньевич Сошников приглашает поговорить о сущности массовой культуры и соседствующих с ней явлениях – элитарной, популярной и мид-культуре.

«Как “вести ребенка по жизни”: назидая или надзирая?».
 24 сентября в 18:30

Стараетесь выстроить доверительные отношения с ребенком? Задаётесь вопросом о том, как помочь ему стать самостоятельной личностью? Тогда приходите на встречу с Натальей Викторовной Иванушкиной – кандидатом педагогических наук, доцентом, заведующей кафедрой педагогики Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

 

