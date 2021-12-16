В селе Шигоны состоялось торжественное открытие модельных библиотек в детском и взрослом форматах

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Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура», в рамках которого проходит модернизация библиотек, не разграничивает граждан, ставя барьер между городом и сельской местностью. Поэтому новый вид библиотек появляется там, где их не просто ждут, а делают все возможное для их создания.

Активное участие в конкурсе «Библиотека нового поколения» и грамотное составление сопутствующей документации помогли Шигонскому району выиграть в конкурсе, создав на базе старых библиотек центры, о которых многим другим пока приходится только мечтать.

здании Дома культуры с. Шигоны 15 декабря состоялось торжественное открытие модельных библиотек в детском и взрослом форматах. Их отличает открытость пространства, где зоны разделены мобильной мебелью, которую легко поменять местами, если возникнет такая необходимость. Светлые краски теплых тонов создают уютную атмосферу, значительно расширяя пространство вокруг. Необычные панно с натуральным мхом оживили стены.

Теперь книгу не только можно без проблем взять с невысоких полок, но и прочесть ее тут же, освоив зоны для релакса, будь то удобное подвесное кресло, подиум или ниша с мягким сидением.

Для тех, кто приходит в библиотеку с намерением поработать, оборудованы специальные рабочие зоны, где удобно установлен ноутбук, где можно расположить планшет или тетрадь с ручкой.

Предусмотрены и места для проведения видеоконференций, удобного просмотра видеофайлов или фильмов, а также зоны со свободным выходом в Интернет.

Для мам с маленькими детьми установлены пеленальные столики.

И, конечно, модельные библиотеки могут похвастаться наличием новой современной техники, в числе которой большие плазменные телевизоры, планшеты для рисования, аудио- и видеоаппаратура и ноутбуки.

В детской библиотеке вместо домовенка поселился забавный робот Кузя, имеющий множество познавательных функций. Обучающие пособия, всевозможные игры и шарады, кукольный театр и кинетический песок, на котором можно рисовать, превратили детскую библиотеку в веселый детский информационно-развлекательный центр. Фонды обеих библиотек значительно пополнились новыми книгами.

В день открытия почетным гостем стала министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш, которую сопровождал глава муниципального района Шигонский Сергей Александрович Строев.

«Я хочу поздравить всех жителей с. Шигоны и Шигонского района с открытием таких замечательных модельных библиотек. Рада, что администрация вашего муниципального района так активно участвует в реализации национального проекта «Культура», потому что многое зависит от тех, кто работает на местах и непосредственно ориентируется на потребности местного населения. Сегодня я увидела новое пространство, заряженное позитивом и творческой атмосферой, которое, верю, непременно будет востребовано среди жителей района, создав новую, информационную и качественную среду для общения», – обратилась к присутствующим Татьяна Павловна, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО.