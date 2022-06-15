В селе Большая Глушица состоится открытие памятника и башкирский национальный праздник ЙЫЙЫН

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18 июня 2022 года в 13.00 в с.Большая Глушица состоится открытие памятника видному ученому, одному из основоположников башкирского языкознания, уроженцу д.Таш-Кустьяново Самарской губернии Габбасу Давлетшину. Памятник установлен в сквере краеведческого музея по адресу: (ул.Советская, 32) и представляет собой 4-х метровую фигуру молодого юноши с книгой в руке.

Инициатором проекта по увековечиванию памяти видного ученого, является Курултай башкир Самарской области, объединяющий башкирскую общественность.

Памятник установлен в рамках реализации грантового проекта Дома дружбы народов Республики Башкортостан «Зов предков», при поддержке фонда содействия гражданскому обществу.

Скульптор памятника – Ханиф Хабибрахманов, заслуженный художник Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии им. Салавата Юлаева.

В этот же день в д. Имелеевка муниципального района Большечерниговский Самарской области состоится традиционный областной башкирский праздник «ЙЫЙЫН», посвященный Году культурного наследия народов России.

Всех участников мероприятия на праздничной площадке ждут интересные спортивные состязания, призы, башкирские народные игры, выставка блюд национальной кухни, конкурс национальных подворий-юрт.

На главной сцене праздника перед зрителями выступят башкирские творческие коллективы Большеглушицкого, Большечерниговского районов, артисты Стерлитамакского государственного концертно-театрального объединения Республики Башкортостан.

Йыйын – древний башкирский праздник, одно из значимых событий в культуре народа. В переводе с башкирского слово «йыйын» означает «встреча», народное собрание, народный праздник. В старину йыйын проводили для решения политических и социальных вопросов рода. Своим весельем, гостеприимством, азартом спортивных состязаний и жарких схваток батыров «Йыйын» объединял и завоевывал сердца людей разных поколений. И сегодня «Йыйын» остается любимым праздником не только башкир, но и представителей многих других народов, бережно относящихся к своим историческим корням и традициям.

Организаторами мероприятий выступают Самарская областная общественная организация поддержки национальной культуры «Курултай (конгресс) башкир», администрации муниципальных районов Большеглушицкий, Большечерниговский при поддержке Правительства Самарской области.

Начало праздничного концерта в д.Имелеевка – 13.00. Приветствия официальных лиц, награждения – 15.00.

Фото из открытых источников