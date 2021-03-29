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27 марта в селе Красный Яр Самарской области прошел областной казахский национальный праздник «Наурыз».

Наурыз мейрамы — праздник весеннего обновления в Казахстане. По восточному календарю Наурыз — начало нового года, совпадает с днем весеннего равноденствия. Для казахов этот праздник является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. В старину до наступления Наурыза люди приводили свои дома и хозяйство в порядок. Считалось, что если Наурыз входит в чистый дом к хорошему хозяину, то болезни, неудачи, невзгоды обходят его стороной.

«Наурыз» также означает «рождение весны». Это наиболее важный и древний праздник у многих восточных народов, начало Нового года, согласно древнему восточному календарю. Считается, что щедрое празднование Наурыза принесет в дом изобилие и успех на целый год.

Празднование Наурыза – Нового года объединяет ирано- и тюркоязычные народы на самарской земле, раскрывает красоту их национального богатства и традиций гостеприимства. В Самарской области этот праздник всегда становится ярким культурным событием, он способствует укреплению межнационального и межконфессионального согласия в нашей многонациональной губернии, знакомит с самобытностью и национальной культурой казахов Самарской области, выявляет талантливую молодежь.

Организаторами нынешнего праздника выступили Администрация Красноярского района, Самарская региональная общественная организация Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»).

С приветственными словами к участникам праздника обратились директор Дом дружбы народов Самарской области Игорь Буров и президент Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («СВЕТЛЫЙ ПУТЬ») Есмухамбет Нуржанов. Свое искусство гостям и зрителям подарили казахские ансамбли «Мереке», «Еркемай», «Балдаурен», «Чародей» и другие творческие коллективы Самарской области.

Свое поздравление участникам и организаторам праздника направил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Казахская пословица гласит: «Истинное богатство не в достатке, а в единстве». Российские казахи, опираясь на духовные традиции своих предков, вместе с другими народами нашей многонациональной страны добросовестно трудятся на благо нашего региона и России в целом. Искренне благодарю Самарскую региональную общественную организацию национально-культурную автономию казахов «Ак жол» («Светлый путь»), руководителей её 13 филиалов в Самарской области и всех сопричастных за многолетний труд в деле сохранения культурной самобытности казахского народа, поддержания межнационального мира и согласия в регионе. Желаю вам счастья, здоровья и процветания. Пусть в ваших семьях всегда царят благополучие, мир и спокойствие!», – говорится в приветственном адресе Главы региона.