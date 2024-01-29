В САТОБ состоялся концерт «Симфония блокады»

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27 января на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в день 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда, состоялся концерт «Симфония блокады», где прозвучали фрагменты Симфонии №7 «Ленинградской» Д.Д. Шостаковича в исполнении симфонического оркестра театра под управлением дирижера Бориса Бенкогенова в сопровождении кадров документальной хроники военных лет.

«Сегодня весь цивилизованный мир отмечает юбилейную дату героического подвига ленинградцев и тех, кто освобождал город от блокады. Театр имени Дмитрия Шостаковича подготовил уникальную программу: мы представили вариант Седьмой симфонии с архивными кадрами кинохроники блокадного Ленинграда, чтобы наши слушатели смогли увидеть через какие испытания пришлось пройти жителям осаждённого и непобеждённого города. Сама симфония очень роднит Санкт-Петербург и Самару. Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал писать симфонию ещё в Ленинграде, а закончил в Куйбышеве, и её первое исполнение состоялось именно здесь на этой сцене.

Сегодня в зале я вижу много школьников, молодых людей. Вижу с какой надеждой смотрит на них старшее поколение, ведь самое главное, чтобы эта память поколений не прерывалась.

«Никто не забыт и ничто не забыто» гласит надпись на монументе Пискарёвского кладбища Санкт-Петербурга. Наша обязанность передать смысл этих слов будущим поколениям…», – поделился художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

Первое исполнение Симфонии №7 «Ленинградской» состоялось 5 марта 1942 года в Куйбышеве, который в те годы стал «запасной столицей». В город были эвакуированы оборонные предприятия, дипломатические миссии, учреждения культуры, в том числе Большой театр. Оркестр театра под управлением дирижера Самуила Самосуда исполнил только что завершенную симфонию Трансляция премьеры велась всеми радиостанциями СССР. Открывало трансляцию выступление Дмитрия Шостаковича.

В Ленинграде премьера симфонии состоялась в Большом зале филармонии под управлением Карла Элиасберга 9 августа 1942 года, в день, когда по плану Гитлера город должен был пасть от блокады. В день премьеры весь город наполнился музыкой Шостаковича. Произведение звучало в каждом доме, на улицах, так как трансляция велась по радио и через уличные громкоговорители.

Новое произведение Шостаковича оказало сильное эстетическое воздействие на многих слушателей, заставив плакать, не скрывая слез. В великой музыке нашло свое отражение объединяющее начало: вера в победу, жертвенность, безграничная любовь к своему городу и стране. Седьмая симфония на долгие годы стала символом борьбы с фашизмом и величия духа советского народа. Грандиозная по масштабу композиция подарила надежду и веру не только людям, находящимся в блокадном Ленинграде, но и всему Советскому народу, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ/ автор фото Александр Крылов