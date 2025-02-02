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В САТОБ состоялась премьера  спектакля «Метель»
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В САТОБ состоялась премьера  спектакля «Метель»

2 февраля 2025 15:32
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«Мы представили эксперимент. И нам хотелось соединить несоединимое для театра оперы и балета: текст повести, вокал и хореографию», – рассказала режиссер-постановщик Оксана Штанина.

1 февраля на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера  спектакля «Метель». (12+)

Театрализованная фантазия «Метель», представляет собой прочтение знаменитой повести Александра Сергеевича Пушкина, исполнение музыки Георгия Васильевича Свиридова, написанной им к кинофильму «Метель», а также романсов на стихи поэта: «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Роняет лес багряный свой убор», «Подъезжая под Ижоры», «Предчувствие».

«Мы представили эксперимент. Для нашего театра Малая сцена – это экспериментальное пространство. И нам хотелось соединить несоединимое для театра оперы и балета: текст повести, вокал и хореографию. Подобная этюдная форма существования на сцене более присуща драматическому театру. И это интересный опыт для наших артистов», – рассказала режиссер-постановщик Оксана Штанина.

В первом премьером показе приняли участие: Рассказчик – Степан Волков, Марья Гавриловна – Евгения Бумбу, Владимир – Ярослав Кожевников, Бурмин – Максим Сударев, родители, прихожане, слуги, мужик и баба – Владимир Шачнев, Наталья Беляева, Марья Гавриловна и Владимир  (хореографическая партия) – заслуженные артисты Самарской области Вероника Землякова и Дмитрий Пономарёв, камерный ансамбль театра.

«Эксперимент — это важный элемент развития артиста. Во время исполнения роли Марьи Гавриловны мне пришлось прочувствовать и ощутить гораздо больше, чем испытывает драматическая актриса. В нашем произведении не так много пения, но много актерской игры и прозаического текста, который необходимо донести до зрителя», — поделилась впечатлениями Евгения Бумбу.

«Мы рассказываем историю, которую многие знают с детства. На первый взгляд она кажется сказочной, однако и в жизни случаются такие странные перипетии. Повесть «легла мне на сердце», что облегчило задачу, несвойственную не драматическому артисту: выучить достаточно объемный прозаический текст и донести его до зрителя», — добавил Степан Волков, исполнитель роли рассказчика.

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов

Режиссёр-постановщик, автор сценария и сценографии — Оксана Штанина

Дирижёр - заслуженный артист России Борис Бенкогенов

Видеоконтент — Владимир Самарцев

Художник по свету — Антон Секачёв

Хореограф-постановщик – заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова

 

Фото:   Александр Крылов/САТОБ

Теги: Самара

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