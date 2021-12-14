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В САТОБ состоится благотворительный Новогодний праздник для детей
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В САТОБ состоится благотворительный Новогодний праздник для детей

14 декабря 2021 16:52
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В празднике примут участие триста детей, для которых приготовлены новогодние подарки. 

16 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета состоится благотворительный Новогодний праздник для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей из многодетных и приемных семей Самары и Самарской области.

В этом году маленьким зрителям будет представлена музыкальное представление по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Истории Андерсена заслуживают того, чтобы обрамить их звучанием оркестра, – ведь музыка, как и эти сказки, воздействует на сердце слушателя напрямую.

В празднике примут участие триста детей, для которых приготовлены новогодние подарки. 

В программе – торжественное открытие с участием представителей органов власти, шоу-программа (подъёлочник) для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Организаторы мероприятия – Благотворительный фонд «Радость», ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета» при поддержке Правительства Самарской области и Общественной палаты Самарской области.

Программа: 12.00 – «Подъёлочник»; 12.15 – спектакль, сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото:    pixabay

 

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