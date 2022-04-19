В САТОБ состоится региональная программа фестиваля «Золотая Маска»

146

В начале мая на сцене САТОБ имени Дмитрия Шостаковича состоится региональная программа фестиваля «Золотая Маска».

В рамках программы спектакли-лауреаты и номинанты премии «Золотая Маска» едут на гастроли по стране. Вы не могли приехать на фестиваль в Москву? Тогда «Золотая Маска» едет к вам!

Министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш отметила:

«Театр всегда был и остается пространством коммуникации и творческого диалога. Одним из масштабных и заметных событий театральной жизни стал фестиваль спектаклей, выдвинутых на премию «Золотая маска». Это уникальная возможность региональным театрам заявить о себе на федеральном уровне, а столичным театрам стать ближе и понятнее зрителю в разных городах России.

Фестиваль — незабываемое событие для профессионалов театрального искусства и настоящий праздник для зрителей. Я рада, что у самарцев будет возможность познакомиться с самыми яркими постановками, с лучшими режиссерскими, актерскими работами ведущих театров страны".

На сцене Самарского академического театра оперы и балета состоятся два спектакля: 3 и 6 мая.

3 мая – вечер одноактных балетов театра «Урал Опера Балет» (Екатеринбург): «Неаполь», «Brahms Party», «Вариации Сальери» (12+).

«Неаполь» – дивертисмент из балета на музыку Хольгера Симона Паулли и Эдварда Хельстеда. Спектакль вошел в лонг-лист (то есть в число самых заметных спектаклей) сезона 2020/21 по мнению экспертного совета фестиваля «Золотая Маска»-2022.

Оригинальный балет под названием «Неаполь, или Рыбак и его невеста» сочинил в 1842 году датчанин Август Бурнонвиль – фигура мирового балета, сопоставимая по масштабам с Мариусом Петипа. Дивертисментную версию для Екатеринбурга поставил продолжатель их дела, хореограф-неоклассик Вячеслав Самодуров, художественный руководитель Урал Балета, многократный лауреат «Золотой маски».

«Brahms Party» на музыку Иоганнеса Брамса был номинирован на «Золотую Маску»-2020 как лучший спектакль в балете и за лучшую работу хореографа. Это оригинальная работа Антона Пимонова, ныне руководителя балетной труппы Пермского театра оперы и балета, – и это праздник чисто мужского неоклассического танца.

«Вариации Сальери» на музыку Антонио Сальери «26 вариаций на тему испанской фолии» – снова работа Вячеслава Самодурова, и на этот раз заслуженный лауреат «Золотой Маски» 2014 года: «Лучший спектакль в балете», «Лучшая работа хореографа», «Лучшая женская роль» (Елена Воробьева), не считая номинации за лучшую мужскую роль (Андрей Сорокин). «Фолия» в переводе означает «безумие» или «страсть», и Самодуров исследует, как далеко может зайти классический балет, не изменяя себе.

6 мая – драматический спектакль Российского академического молодежного театра (Москва) «Сын» Флориана Зеллера (18+). Режиссер Юрий Бутусов, композитор Фаустас Латенас.

Номинации на премию «Золотая Маска» 2022 года: «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника» (Максим Обрезков), «Лучшая работа художника по свету» (Александр Сиваев), «Лучшая мужская роль» (Евгений Редько), «Лучшая женская роль второго плана» (Татьяна Матюхова), «Лучшая мужская роль второго плана» (Александр Девятьяров).

Спектакль о том, как на жизнь сына-подростка влияет решение отца создать другую семью.

В 2022 году региональная программа фестиваля «Золотая маска» проходит в 13 российских городах. Самарская область участвует в ней уже второй раз. Программа проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Самарской области. Генеральные партнеры – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова и Сбер.

Фото: минкультуры СО