В САТОБ состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Регистрация на конкурс закроется 26 апреля.
Самарская область вошла в ТОП-10: 1505 заявок поступило от региона на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России»
Кассационная инстанция подтвердила также полномочия арбитражного управляющего ООО «Томет» Анатолия Селищева.
«Тольяттиазоту» отказано в удовлетворении иска о банкротстве ООО «Томет»
На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН (Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области.
На кладбище в Сызрани взрывотехники ОМОН уничтожили снаряд времен Гражданской войны
Многодетная мама с активной жизненной позицией сможет отстаивать интересы семей с детьми на уровне региона, уверены общественники.
Союз женщин региона выдвинул Светлану Макушеву для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Ученые поговорили о приоритетных направлениях совместной деятельности.
СамГТУ: Консорциум водородных технологий провел совещание
Это будет жаркая битва.
«Акрон» примет владикавказскую «Аланию»
Минимальные значения доллара и евро на сегодня, достигнутые сразу после сообщений, составляют рубля 75,43 рубля и 90,95 рубля, соответственно.
Рубль резко усилил рост к основным валютам после заявления Шойгу о передислокации войск
Игорь Комаров вручит награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призёрам конкурса афиш и плакатов Фестиваля. 
Награждение лауреатов Фестиваля «Театральное Приволжье» покажут в прямом эфире федерального канала
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.42
-0.4
EUR 92.04
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

В САТОБ состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад»

22 апреля 2021 14:26
123
Спектакль представят лауреаты «Золотой маски».

24 и 25 апреля 2021 года в Самарском академическом театре оперы и балета состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад».

Спектакль представят лауреаты «Золотой маски»: режиссер Филипп Разенков, сценограф Эрнст Гейдебрехт, художник по костюмам Татьяна Ногинова. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов.

Филипп Разенков перемещает действие оперы в Америку середины XX века. Главный герой – Ричард, глава государства, – полон иллюзий, которые могут стоить ему жизни. Но судьба дает ему шанс увидеть последствия своих возможных решений – и заодно взглянуть на самого себя со стороны. Для этого с определенного момента спектакля Ричард будет существовать в двух ипостасях, и роль его альтер эго сыграет специально приглашенный исполнитель – самарский артист и музыкант Виталий Нуштаев.

Партию главного героя, правителя Ричарда, готовят тенор Иван Гынгазов (приглашенный солист ГАБТ России и Мариинского театра, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера»), Илья Говзич (солист Ростовского театра) и солист Самарского театра оперы Дмитрий Крыжский. Партию Ренато, друга Ричарда, готовит Владислав Сулимский, который по праву считается ведущим вердиевским баритоном мировой оперной сцены, а также солисты Самарского театра Владимир Боровиков, заслуженный артист России Василий Святкин и заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков. Партию Амелии, жены Ренато, исполнят примы Самарского театра, заслуженные артистки Самарской области Татьяна Гайворонская и Татьяна Ларина. Партию прорицательницы Ульрики, встреча с которой меняет жизнь Ричарда, представят солистка Большого театра России меццо-сопрано Агунда Кулаева, а также солистки Самарского театра Анна Костенко и Наталья Фризе. Партию Оскара, помощника Ричарда, готовят солистки Самарской оперы: заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, Диля Шагеева и народная артистка Республики Ингушетия Татьяна Горшкова.

 

Теги: премьера САТОБ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
22 апреля 2021  13:32
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
217
В Самаре проект строительства станции метро Самарская прошел госэкспертизу
22 апреля 2021  12:52
В Самаре проект строительства станции метро «Самарская» прошел госэкспертизу
Транспорт
169
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
22 апреля 2021  11:05
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
Транспорт
234
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры интернет-коммуникаций»
22 апреля 2021  10:33
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Общество
244
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
22 апреля 2021  09:45
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
666
Весь список