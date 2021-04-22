В САТОБ состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад»

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24 и 25 апреля 2021 года в Самарском академическом театре оперы и балета состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад».

Спектакль представят лауреаты «Золотой маски»: режиссер Филипп Разенков, сценограф Эрнст Гейдебрехт, художник по костюмам Татьяна Ногинова. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов.

Филипп Разенков перемещает действие оперы в Америку середины XX века. Главный герой – Ричард, глава государства, – полон иллюзий, которые могут стоить ему жизни. Но судьба дает ему шанс увидеть последствия своих возможных решений – и заодно взглянуть на самого себя со стороны. Для этого с определенного момента спектакля Ричард будет существовать в двух ипостасях, и роль его альтер эго сыграет специально приглашенный исполнитель – самарский артист и музыкант Виталий Нуштаев.

Партию главного героя, правителя Ричарда, готовят тенор Иван Гынгазов (приглашенный солист ГАБТ России и Мариинского театра, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера»), Илья Говзич (солист Ростовского театра) и солист Самарского театра оперы Дмитрий Крыжский. Партию Ренато, друга Ричарда, готовит Владислав Сулимский, который по праву считается ведущим вердиевским баритоном мировой оперной сцены, а также солисты Самарского театра Владимир Боровиков, заслуженный артист России Василий Святкин и заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков. Партию Амелии, жены Ренато, исполнят примы Самарского театра, заслуженные артистки Самарской области Татьяна Гайворонская и Татьяна Ларина. Партию прорицательницы Ульрики, встреча с которой меняет жизнь Ричарда, представят солистка Большого театра России меццо-сопрано Агунда Кулаева, а также солистки Самарского театра Анна Костенко и Наталья Фризе. Партию Оскара, помощника Ричарда, готовят солистки Самарской оперы: заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, Диля Шагеева и народная артистка Республики Ингушетия Татьяна Горшкова.