В САТОБ прошел традиционный рождественский концерт

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В понедельник, 10 января, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялся концерт, посвященный одному из главных христианских праздников - Рождеству Христову. На мероприятии присутствовал губернатор Дмитрий Азаров, передает sova.info.

Рождественские концерты - одна из ярких традиций Самарской области. Ценно и то, что выступления вокальных, танцевальных, инструментальных коллективов не только духовной, но и светской направленности, всегда воспринимаются с интересом. Сегодняшний день не стал исключением.



"Очень понравился концерт. Спасибо всем, кто участвовал в его организации. Столько детей выступало с номерами, танцами, песнями", - поделилась жительница Самары Инна Шевченко.



Свои номера на концерте представили Самарский губернский студенческий хор "София", хор Самарской духовной семинарии, Митрополичий детский сводный хор. Также зрителей порадовали казачьими песнями, рождественскими колядками и хореографическими номерами в исполнении юных жителей региона.



Дмитрий Азаров поблагодарил митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия за радость, которую рождественские концерты приносят каждый год.



"Глубоко уважаемый Владыка! В чреде ваших молитвенных свершений и дел рождественский концерт занимает особенное место, - подчеркнул глава региона. - И прорастает в сердцах всех жителей Самарской области от мала до велика ростками доброго и вечного, истиной любви к Господу и вере православной. Искренне вас за это благодарю!"



Дмитрий Азаров тепло поздравил земляков с Рождеством Христовым и сказал:



"Этот праздник в сердце каждого из нас возвращает веру, надежду и любовь. Я хочу пожелать в эти светлые дни праздника мира, добра, благоденствия каждой самарской семье и процветания нашей замечательной, нашей любимой Самарской области".



Владыка подчеркнул:



"Традиции, связанные с нашей православной верой, очень много значат для русского народа, национального православного самосознания. Историческая ткань русского народа тесно связана с образом Христа. И этот образ является нашим древом, которое дает произрастать русскому народу, сохранять его государственность и целостность".

Фото: Юлия Рубцова/sova.info