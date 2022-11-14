В САТОБ прошел концерт артистов​ Узбекистана​ ​

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В понедельник, 14 ноября, губернатор​ Самарской области Дмитрий Азаров​ и​ Хоким Наманганской области Узбекистана​ Шавкат Абдуразаков​ поприветствовали участников и гостей​ творческого вечера артистов Республики, который прошел на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им.​ Д.Д.Шостаковича.

В эти дни представительная делегация Наманганской области, в состав которой вошли руководители ​ органов власти и бизнеса, работает в самарском регионе, чтобы укрепить уже существующие деловые связи с предпринимателями и установить новые партнерские отношения с крупными компаниями Самарской области.

Напомним, сегодня Дмитрий Азаров и​ Шавкат​ Абдуразаков во время встречи заключили соглашение о сотрудничестве регионов двух стран в торгово-экономической, научно-технологической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

Благодаря такому сотрудничеству регионов двух стран, основой которого стало соглашение о намерениях, подписанное в 2018 году, состоялся культурный обмен. Дмитрий Азаров поблагодарил представителей делегации за приглашение на концерт артистов из Узбекистана.​

«Я очень рад тому, что вы приехали с большой бизнес-миссией, с большим количеством проектов совместного сотрудничества, но культурный обмен, обогащение культуры наших народов, наших территорий – это по-настоящему бесценно»,​ – отметил Дмитрий Азаров.

Он добавил, что на самарской земле в дружбе, братстве живут люди разных национальностей.

«Самарская область – один из самых многонациональных регионов. Мы уделяем большое внимание сохранению культуры народов, которые проживают в Самарской области,​ – подчеркнул губернатор. –​ Мы открыли Парк дружбы народов, у нас работает Дом дружбы народов. Мы понимаем, что чем больше люди – представители разных культур – узнают о культуре своего соседа, брата, тем​ более мощную платформу добрососедства и дружбы​ задает​ взаимопроникновение культур.​ Я очень рад тому, что сегодня выступят деятели культуры Наманганской области и мы сможем больше узнать об уникальной, древней культуре Узбекистана».

Дмитрий Азаров уверен, чем больше люди будут узнавать друг о друге, в том числе, о культуре, истории, религии, тем больше «мостов для дружбы, помощи и взаимовыгодного сотрудничества». Губернатор выразил уверенность, что сотрудничество Самарской и Наманганской областей будет продолжаться.​

«Мы заложим очень серьезную платформу для того, чтобы из поколения в поколение дружба между нашими странами, регионами сохранялась»,​ – подчеркнул глава региона.

Сегодня на сцене выступили творческие коллективы Узбекской государственной филармонии, студенты и выпускники Государственной консерватории Республики, победители и лауреаты международных песенных и танцевальных конкурсов.

«Без культурного обмена невозможно построить отношения между странами,​ – уверен​ Хоким​ Наманганской области​ Шавкат​ Абдуразаков. – Благодаря нашим руководителям – Президентам двух стран – активно развиваются межрегиональные отношения между Российской Федерацией и Узбекистаном».​

Хоким​ добавил, что уже​ завтра, 15 ноября, в самарском «Агропарке» откроется национальная ярмарка промышленной и плодоовощной продукции производителей из Наманганской области, будут проведены переговоры самарских и​ узбекистанских​ компаний по вопросам экспорта и импорта.​ У жителей Самарской области будет возможность поближе познакомиться и оценить товары производителей Наманганской области.

«Очень приятно, что среди зрителей концерта – представители разных конфессий, диаспор, студенты, которые приехали учиться в Самарскую область из Узбекистана»,​ – отметил​ Шавкат​ Абдуразаков. В ответ он пригласил творческие коллективы региона выступить на сценах Республики.

В завершении творческого вечера Дмитрий Азаров поблагодарил артистов Наманганской области: «Спасибо за ваше искусство, приезжайте в Самарскую область чаще, чтобы радовать нас своим творчеством».

Фото: culture.ru