Я нашел ошибку
Главные новости:
В эти дни представительная делегация Наманганской области работает в самарском регионе.
В САТОБ прошел концерт артистов​ Узбекистана​ ​
В 2021 году певица принесла присягу гражданина России и вместе с сыном получила паспорт в посольстве в Буэнос-Айресе.
Наталия Орейро сыграет в российском фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии Горького
Также Путин присвоил аналогичное звание Ольге Дехтяренко из ЯНАО.
Путин присвоил супруге Рамзана Кадырова Медни Кадыровой звание "Мать-героиня"
В общей сложности претенденты на победу оплатили тепло на 43,3 млн рублей.
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Осенний марафон»
В здании полностью заменили конструкцию кровли, обновили окна и двери, установили новую отопительную и канализационную системы и приступили к отделочным работам.
Самарцы восстанавливают Центр первичной медико-санитарной помощи в Снежном
Уголовное дело в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Сызрани завершено расследование уголовного дела по факту жестокого убийства рыбака
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
Был проведен прием осужденных по личным вопросам.
Областную соматическую больницу УФСИН СО посетил прокурор Игорь Сядуков
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В САТОБ прошел концерт артистов​ Узбекистана​ ​

14 ноября 2022 20:12
72
В эти дни представительная делегация Наманганской области работает в самарском регионе.

В понедельник, 14 ноября, губернатор​ Самарской области Дмитрий Азаров​ и​ Хоким Наманганской области Узбекистана​ Шавкат Абдуразаков​ поприветствовали участников и гостей​ творческого вечера артистов Республики, который прошел на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им.​ Д.Д.Шостаковича.

В эти дни представительная делегация Наманганской области, в состав которой вошли руководители ​ органов власти и бизнеса, работает в самарском регионе, чтобы укрепить уже существующие деловые связи с предпринимателями и установить новые партнерские отношения с крупными компаниями Самарской области.

Напомним, сегодня Дмитрий Азаров и​ Шавкат​ Абдуразаков во время встречи заключили соглашение о сотрудничестве регионов двух стран в торгово-экономической, научно-технологической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

Благодаря такому сотрудничеству регионов двух стран, основой которого стало соглашение о намерениях, подписанное в 2018 году, состоялся культурный обмен. Дмитрий Азаров поблагодарил представителей делегации за приглашение на концерт артистов из Узбекистана.​

«Я очень рад тому, что вы приехали с большой бизнес-миссией, с большим количеством проектов совместного сотрудничества, но культурный обмен, обогащение культуры наших народов, наших территорий – это по-настоящему бесценно»,​ – отметил Дмитрий Азаров.

Он добавил, что на самарской земле в дружбе, братстве живут люди разных национальностей.

«Самарская область – один из самых многонациональных регионов. Мы уделяем большое внимание сохранению культуры народов, которые проживают в Самарской области,​ – подчеркнул губернатор. –​ Мы открыли Парк дружбы народов, у нас работает Дом дружбы народов. Мы понимаем, что чем больше люди – представители разных культур – узнают о культуре своего соседа, брата, тем​ более мощную платформу добрососедства и дружбы​ задает​ взаимопроникновение культур.​ Я очень рад тому, что сегодня выступят деятели культуры Наманганской области и мы сможем больше узнать об уникальной, древней культуре Узбекистана».

Дмитрий Азаров уверен, чем больше люди будут узнавать друг о друге, в том числе, о культуре, истории, религии, тем больше «мостов для дружбы, помощи и взаимовыгодного сотрудничества». Губернатор выразил уверенность, что сотрудничество Самарской и Наманганской областей будет продолжаться.​

«Мы заложим очень серьезную платформу для того, чтобы из поколения в поколение дружба между нашими странами, регионами сохранялась»,​ – подчеркнул глава региона.

Сегодня на сцене выступили творческие коллективы Узбекской государственной филармонии, студенты и выпускники Государственной консерватории Республики, победители и лауреаты международных песенных и танцевальных конкурсов.

«Без культурного обмена невозможно построить отношения между странами,​ – уверен​ Хоким​ Наманганской области​ Шавкат​ Абдуразаков. – Благодаря нашим руководителям – Президентам двух стран – активно развиваются межрегиональные отношения между Российской Федерацией и Узбекистаном».​

Хоким​ добавил, что уже​ завтра, 15 ноября, в самарском «Агропарке» откроется национальная ярмарка промышленной и плодоовощной продукции производителей из Наманганской области, будут проведены переговоры самарских и​ узбекистанских​ компаний по вопросам экспорта и импорта.​ У жителей Самарской области будет возможность поближе познакомиться и оценить товары производителей Наманганской области.

«Очень приятно, что среди зрителей концерта – представители разных конфессий, диаспор, студенты, которые приехали учиться в Самарскую область из Узбекистана»,​ – отметил​ Шавкат​ Абдуразаков. В ответ он пригласил творческие коллективы региона выступить на сценах Республики.

В завершении творческого вечера Дмитрий Азаров поблагодарил артистов Наманганской области: «Спасибо за ваше искусство, приезжайте в Самарскую область чаще, чтобы радовать нас своим творчеством».

 

Фото:   culture.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
424
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
380
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
216
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
230
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
868
Весь список