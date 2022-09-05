В САТОБ имени Дмитрия Шостаковича состоялся День открытых дверей

123

2 сентября, в пятницу, Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича открыл двери для всех жителей и гостей Самары. Каждый желающий мог получить моментальное фото на фоне сцены из оперы «Игроки», полюбоваться театральными костюмами из спектаклей на музыку Дмитрия Шостаковича.

Только в этот день была показана уникальная видеозапись – оркестр Санкт-Петербургской академической филармонии исполнил Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича 9 августа 2022 года, в день 80-летия со дня первого исполнения произведения в блокадном Ленинграде. Санкт-Петербургская филармония, как и наш театр, носит имя Дмитрия Шостаковича.

Мероприятие прошло при поддержке ПАО «Ростелеком» и было посвящено предстоящему открытию 92-го театрального сезона.

Руководство театра – художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов, художественный руководитель балета Юрий Бурлака, первый заместитель генерального директора Сергей Филиппов – в интервью СМИ рассказали о том, чего ждать зрителям в новом сезоне.

Театр открывается 9 сентября балетом Людвига Минкуса «Дон Кихот Ламанчский», премьера которого прошла с триумфальным успехом в июле.

23 и 24 сентября состоится премьера единственной оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки», которая станет первым мероприятием мультижанрового фестиваля искусств «Шостакович. ХХ век». В рамках фестиваля с 23 сентября по 2 октября в Самаре и Тольятти пройдет ряд уникальных музыкальных программ.

В этом сезоне опера Моцарта «Волшебная флейта» получит новую жизнь на большой сцене. Балет «Эсмеральда» обновит декорации и костюмы. А завершится театральный сезон в июне большой премьерой – балетом «Раймонда» на музыку Александра Глазунова.

Заместитель директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Алена Кижапова отметила, что «Ростелеком» активно поддержал проект «Партитура памяти», благодаря которому уникальную видеозапись концерта Санкт-Петербургской филармонии смогли посмотреть во многих городах России, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ