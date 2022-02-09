В Самарском художественном музее откроется выставка художников из Санкт-Петербурга «Город поэтов»

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11 февраля Самарский художественный музей представит выставку художников из Санкт-Петербурга — «Город поэтов».

Санкт-Петербургу это город поэтов — Пушкина, Державина, Лермонтова, Блока, Ахматовой…

Петербург соединил и художников Анатолия Давыдова, Андрея Бодрова и Людмилу Давыдову.

Анатолий Давыдов (1923 — 2009) — заслуженный художник России, получил признание своими работами, посвящёнными выдающимся русским поэтам и писателям. Особое место в творчестве всегда занимала фигура А.С. Пушкина. Его портреты художник исполнял маслом, темперой, карандашом, в литографии и офорте. Петербург — город поэта — у Давыдова загадочен, словно что-то важное из постигнутого им, осталось недосказанным.

Андрей Бодров известен своими поисками в классических графических техниках: сухая игла, акватинта, офорт, рисунок карандашом и кистью, монотипия, пастель. Его пейзажи Петербурга и окрестностей лиричны и многомерны по настроениям и исполнению; линии, мелкие штрихи, местами незаполненное пространство, многозначно и точно передают своеобразие площадей, набережных, садов и парков, улиц и памятников Петербурга.

Искусство Людмилы Давыдовой отличается состоянием окрыленности, явно выражающимся в её живописных холстах. Пейзажи Санкт-Петербурга эмоционально выразительны в первую очередь за счет

цвета. В ее облике города призрачное соединяется с реальным. Главным героем картин становится город. Он живет в изгибах каналов и рек, с переброшенными через них мостами, в затейливых архитектурных элементах и скульптурах, рассказали в пресс-службе минкульта СО.

Фото: минкульт СО