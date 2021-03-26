В Самарском оперном проведут Ночь театра

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27 марта Самарский академический театр оперы и балета подготовил праздничную программу «Ночь в театре» к Международному дню театра.

Перед спектаклем «Щелкунчик» в 18 часов зрители сразу при входе в театр поучаствуют в необычном перформансе – герои любимого балета встретят их в фойе, и с ними можно будет сфотографироваться.

В 22 часа в Колонном зале состоится специальный дополнительный показ концертной программы «Ave Maria». Молитва «Ave Maria» была положена на музыку композиторами самых разных стран, эпох и стилей, создавая произведения для разнообразных составов исполнителей. Таинственный полумрак, завораживающее многоголосие и превосходный аккомпанемент создадут волшебную атмосферу.

Также гостей театра в этот день ждут экскурсии с Призраком Оперы и тур по театру с режиссёром Мариной Монастырской.

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