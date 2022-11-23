В Самарском областном художественном музее состоится презентация фильма «Коллекция из особняка с атлантами: Павел и Вера Шихобаловы»

326

24 ноября в 18.00 в зале «Лекторий» Самарского областного художественного музея состоится презентация фильма «Коллекция из особняка с атлантами: Павел и Вера Шихобаловы», посвященного отцам-основателям нашего музея — знаменитому самарскому семейству негоциантов и меценатов.

Это уже третий по счету фильм из документального цикла о коллекционерах, меценатах, благодаря которым Самарский областной художественный музей обладает одной из лучших коллекций в Поволжье не только русского, но и западноевропейского искусства, а также искусства Востока периода с XVII до XXI вв.

Семисерийный цикл «Дарители музейных сокровищ», приуроченный к 125-летию коллекции Самарского областного художественного музея», инициирован Автономной некоммерческой организацией по развитию культурно-выставочной деятельности «Культура Жизни» и получил поддержку от Президентского фонда культурных инициатив.

Ежемесячно вместе с сотрудниками музея будет проходить презентация очередного фильма из серии «Дарители музейных сокровищ». Каждый фильм раскроет зрителям удивительных людей – жителей Самары, которые не только были яркими состоявшимися личностями, но и душой болели за то, чтобы наш город превратился в культурный центр, создавали и сохраняли произведения искусства, ставшие народным достоянием и основой коллекции Самарского художественного музея.

Фото: минкульт СО