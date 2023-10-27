В самарском музее завершается выставка «Время дерева»

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Проект «Истории самарского деревянного зодчества» в Музее-галерее «Заварка» завершают свою работу.

Выставка «Время дерева» открылась в Музее-галерее «Заварка» 6 сентября. За почти 2 месяца работы выставки в «Заварке» прошло 8 взрослых организованных экскурсий и 9 детских, 5 тематических мастер-классов по выжиганию и 9 показов фильма. Но на этом события в «Заварке» еще не заканчиваются. В ближайшие выходные (28 и 29 октября) пройдет несколько итоговых мероприятий. Финисаж выставки «Время дерева» пройдет во вторник 31 октября с 16.00 до 18.00.

Также 31 октября завершится проект «Истории самарского деревянного зодчества». Он был реализован с 1 апреля по 31 октября Самарским региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке администрации городского округа Самара.