В самарском Музее Рязанова состоится литературно-музыкальная композиция «Для народа и про народ»

4 ноября (вторник) в 16.00 в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» в Музее Рязанова состоится литературно-музыкальная композиция «Для народа и про народ» (12+). Представление покажут студенты Самарского государственного института культуры под руководством преподавателя кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Виктории Тиминовой.

Зрители полюбили фильмы Эльдара Рязанова не только за увлекательную драматургию и задушевные мелодии, но и за правдивость показанных сцен, живые эмоции. Посетителей ждет разговор о феномене «рязановского народа», который является главным героем многих картин режиссера. Это народ непарадный, неидеальный, но бесконечно обаятельный, мудрый, живущий по совести и способный на настоящие чувства.

Место действия – коммунальная квартира, где всегда есть место для разговоров, дружбы, помощи и новых открытий. Именно здесь соберутся полюбившиеся всеми образы персонажей из фильмов «Гараж», «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и других. Участники литературно-музыкальной композиции исполнят хорошо знакомые зрителям стихотворения, песни и монологи, тем самым оживив образы из легендарных кинолент.

Этот вечер покажет, как Рязанов через смех и слезы говорил с народом о самом важном: о любви, мечте, одиночестве и достоинстве.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке: https://vk.cc/cQK4Ay