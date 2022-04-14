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В Самарском музее Алабина состоится мероприятие «Возвращение к истокам»

14 апреля 2022 11:44
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В Самарском музее Алабина состоится мероприятие «Возвращение к истокам»

В пятницу, 15 апреля  в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина (г. Самара, ул. Ленинская 142) состоится мероприятие «Возвращение к истокам». «Возвращение к истокам…» –  это разноплановая программа мероприятий для широкой аудитории и любителей отечественной истории: ученых, общественных деятелей, представителей органов власти и творческих объединений. Цикл мероприятий предлагает участникам через обсуждение историко-культурного наследия Самарской губернии понять современную «картину мира».

Импульсом приобщить широкую общественность губернии к изучению многовековой истории стал выход в начале 2022 года новой книги «Возвращение к истокам» почетного академика Международной гуманитарной академии «Европа-Азия» В.М. Ерхова (Казань) и самарского Фонда «Булгарское наследие», которая была издана к 75-летию ЮНЕСКО. Это литературно-исторический очерк, который  выделяется из традиционного ряда академических исследований, публицистических трудов и журналистских эссе, посвященных феномену интереса народов мира к фактам из жизни прошлых поколений. Книга вызвала эффект духовного, культурно-исторического ренессанса, объединила литературный, научный и творческий круг жителей губернии и Поволжья. Следуя неакадемическому вектору издания, запланирован нестандартный план презентаций книги. Это целая серия историко-культурных мероприятий 2022 г., построенных на творческом общении участников и возможности делиться знаниями друг с другом в неформальной обстановке разных по формату встреч. Эти события нацелены вдохновить аудиторию на изучение истории о своих предках и на мечты о новых открытиях, которые станут существенным вкладом в data bank историко-культурного наследия. Объединит все мероприятия книга В.М. Ерхова, изданная по инициативе культурно-исторического фонда «Булгарское наследие», вышедшая в год культурного наследия народов России.

В рамках первого мероприятия «Возвращение к истокам…» будет также презентована выставка костюмов народов Поволжья «Тухья. Пулакш. Повойник. Во что наряжались в Поволжье». Выставка приурочена к Году культурного наследия народов России. Посетители смогут оценить этническое разнообразие Поволжья, увидеть русские, чувашские, мордовские, татарские и марийские костюмы.

Справочно: Книга «Возвращение к истокам» написана в ключе размышления по поводу явления «поворота к корням, возвращения к истокам». Книга об истории совместной борьбы представителей многих народов, конфессий и цивилизаций за свое настоящее и будущее. На их историческом облике «печать» самарско-евразийского типа характера, ментальности, культуры. 

 

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