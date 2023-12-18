В самарском кинотеатре «Художественный» пройдет лекция «Кузница кинокадров: чему учила первая в мире киношкола»

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23 декабря (суббота) в 18.00 в кинотеатре «Художественный» пройдет лекция «Кузница кинокадров: чему учила первая в мире киношкола» (12+). Ее прочитает Наталья Рябчикова – федеральный эксперт, историк кино, киновед, научный редактор Киноведческой артели 1895.io, главный научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова.

Кем были преподаватели Госкиношколы, кого и каким профессиям они учили? Как создавалась и менялась структура будущего института кинематографии? Как шла работа в мастерских? Какие программы использовали педагоги? Как художественные и политические изменения в сталинский период отражались на составе педагогов и манере преподавания? Каким образом обучение во ВГИКе с начала 1930-х до начала 1950-х отражало события, происходившие в большом кинематографе и культуре в целом? На лекции Наталья Рябчикова ответит на эти и другие вопросы.

После лекции, в 19.00, пройдет показ комедийного фильма «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924 год, 12+).

Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках Года педагога и наставника.

Вход на мероприятие бесплатный. Количество мест ограничено (не более 90 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cso7Bm