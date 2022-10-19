В Самарском институте культуры завершился Международный фестиваль «Россия — Вселенная звука»

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Событие объединило концерты хранителей аутентичных музыкальных традиций и олимпиаду.

Больше пятидесяти представителей аутентичных культур и редких народностей объединил Международный фестиваль «Россия — Вселенная звука».

Этап фестиваля принял Самарский институт культуры.

В Актовом зале Самарского института культуры впервые выступили артисты из Ирана.



Музыканты представили программу «Непройденные пути», в которую вошли лучшие образцы вокально-инструментальных жанров классической персидской музыки: таснифы, авазы и не только — пронзительные произведения про тоску, жизнь и любовь к своей стране.

Финалисты олимпиады, шесть человек, отправятся на заключительный этап конкурса в Махачкалу.