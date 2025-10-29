Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения.
В Самаре ограничат движение транспорта по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка
Важно сочетать продукты, богатые железом, с источниками этого витамина.
Врач-эндокринолог: витамин С помогает организму лучше усваивать железо
В ноябре добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отметит 11 лет присутствия в Самарской области.
В Самаре состоится премьера спектакля, посвященного деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.
Стартовал приём заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.82
0.84
EUR 92.94
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»

29 октября 2025 18:56
126
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.

Итоги конкурса, который проходил на базе творческого вуза региона в течение пяти дней, подвели 28 октября на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича на гала-концерте.

«Растить таланты, открывать новые имена – очень почетная миссия. Я рада, что в регионе проходит столько много мероприятий, которые помогают нашим молодым, талантливым ребятам строить свое будущее. Неслучайно конкурс носит имя "Надежда". Я хочу пожелать всем участникам уверенности в своих силах. Продолжайте развиваться, стремиться к новым высотам и вдохновлять слушателей своим искусством!»– пожелала министр культуры Самарской области Ирина Калягина,

В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок. Артисты от 7 до 35 лет заявлялись в номинациях: «Вокальное искусство (академическое пение)», «Камерное пение», «Вокальный ансамбль». Расширилась география участников. На суд жюри представили программы музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Петрозаводска, Екатеринбурга, Донецкой народной республики, Челябинской области, Самары и не только.

В состав экспертного совета вошли доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, режиссер Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра России Эдем Ибраимов, солистка Большого театра России, педагог, основательница проекта «Метаморфозы» Ольга Селиверстова, художественный руководитель и главный Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов и солистка театра Светлана Каширина, обладатель гран-при первого конкурса «Надежда», которая после победы получила предложение от театра и переехала работать в Самару. Возглавила жюри Надежда Ильвес.

«Спустя два года и второй раз в истории конкурса-фестиваля «Надежда» мы с вами встречаемся на большой сцене ведущего театра региона, что свидетельствует об интересе к оперному искусству в Самарской области, городе Самаре и подчеркивает значимость работы кафедры вокального искусства нашего института», – отметила ректор СГИКа Ольга Наумова, приветствуя зрителей и участников гала-концерта.

По итогам конкурсных дней эксперты определили лучших в номинациях по возрастным категориям. Обладателем гран-при Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля вокального искусства «Надежда» стала Таисия Хохлова, студентка Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Председатель жюри Надежда Ильвес вручила артистке главный приз и сертификат на 100 000 руб.

Церемония награждения продолжилась концертом лауреатов события и членов жюри. На сцену вышли Ангелина Сазонова, Маргарита Глазунова, Роман Аббасов, Екатерина Рогачева, Анастасия Солдатенкова и Таисия Хохлова.

Блистательно выступили члены жюри: великолепная Ольга Селиверстова, специальный гость конкурса-фестиваля, выпускница класса Надежды Ильвес, а сейчас солистка театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Екатерина Петрова, харизматичный Эдем Ибраимов, очаровательная солистка самарского оперного театра Светлана Каширина.

Финальным произведением по традиции стала «Застольная» из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.
 

Организатором Второго Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля вокального искусства «Надежда» выступил Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий на средства при поддержке министерства культуры Самарской области.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения.
29 октября 2025, 20:14
В Самаре ограничат движение транспорта по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения. ЖКХ
16
В ноябре добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отметит 11 лет присутствия в Самарской области.
29 октября 2025, 19:23
В Самаре состоится премьера спектакля, посвященного деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
В ноябре добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отметит 11 лет присутствия в Самарской области. Общество
94
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
29 октября 2025, 18:44
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене». Общество
119
В центре внимания
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
228
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
305
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
399
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1277
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
402
Весь список