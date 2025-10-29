В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»

126

Итоги конкурса, который проходил на базе творческого вуза региона в течение пяти дней, подвели 28 октября на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича на гала-концерте.



«Растить таланты, открывать новые имена – очень почетная миссия. Я рада, что в регионе проходит столько много мероприятий, которые помогают нашим молодым, талантливым ребятам строить свое будущее. Неслучайно конкурс носит имя "Надежда". Я хочу пожелать всем участникам уверенности в своих силах. Продолжайте развиваться, стремиться к новым высотам и вдохновлять слушателей своим искусством!»– пожелала министр культуры Самарской области Ирина Калягина,



В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок. Артисты от 7 до 35 лет заявлялись в номинациях: «Вокальное искусство (академическое пение)», «Камерное пение», «Вокальный ансамбль». Расширилась география участников. На суд жюри представили программы музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Петрозаводска, Екатеринбурга, Донецкой народной республики, Челябинской области, Самары и не только.



В состав экспертного совета вошли доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, режиссер Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра России Эдем Ибраимов, солистка Большого театра России, педагог, основательница проекта «Метаморфозы» Ольга Селиверстова, художественный руководитель и главный Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов и солистка театра Светлана Каширина, обладатель гран-при первого конкурса «Надежда», которая после победы получила предложение от театра и переехала работать в Самару. Возглавила жюри Надежда Ильвес.



«Спустя два года и второй раз в истории конкурса-фестиваля «Надежда» мы с вами встречаемся на большой сцене ведущего театра региона, что свидетельствует об интересе к оперному искусству в Самарской области, городе Самаре и подчеркивает значимость работы кафедры вокального искусства нашего института», – отметила ректор СГИКа Ольга Наумова, приветствуя зрителей и участников гала-концерта.



По итогам конкурсных дней эксперты определили лучших в номинациях по возрастным категориям. Обладателем гран-при Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля вокального искусства «Надежда» стала Таисия Хохлова, студентка Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Председатель жюри Надежда Ильвес вручила артистке главный приз и сертификат на 100 000 руб.



Церемония награждения продолжилась концертом лауреатов события и членов жюри. На сцену вышли Ангелина Сазонова, Маргарита Глазунова, Роман Аббасов, Екатерина Рогачева, Анастасия Солдатенкова и Таисия Хохлова.



Блистательно выступили члены жюри: великолепная Ольга Селиверстова, специальный гость конкурса-фестиваля, выпускница класса Надежды Ильвес, а сейчас солистка театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Екатерина Петрова, харизматичный Эдем Ибраимов, очаровательная солистка самарского оперного театра Светлана Каширина.

Финальным произведением по традиции стала «Застольная» из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.



Организатором Второго Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля вокального искусства «Надежда» выступил Самарский фонд развития культуры и креативных индустрий на средства при поддержке министерства культуры Самарской области.

