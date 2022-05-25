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Всего на сцену выйдут более 600 артистов.
В Самарском Доме офицеров пройдёт фестиваль ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ
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В Самарском Доме офицеров пройдёт фестиваль ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ

25 мая 2022 16:28
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Всего на сцену выйдут более 600 артистов.

Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации в период с 30 мая по 5 июня на базе Дома офицеров Самарского гарнизона проводит Восьмой Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации.

В фестивале примут участие ансамбли песни и пляски Западного, Центрального, Южного и Восточного военных округов, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также ансамбли Воздушно-космических войск, Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда», Воздушно-десантных войск, Железнодорожных войск.

Всего на сцену выйдут более 600 артистов. Цель фестиваля — оценить творческую работу и концертную деятельность ансамблей песни и пляски, определить уровень профессионального мастерства артистов, совершенствовать культурное взаимодействие между армией и обществом.

Основными мероприятиями станут торжественное открытие и закрытие фестиваля, выступление коллективов в воинских частях Самарского гарнизона и перед жителями городов Самарской области, военно-учебных заведениях, военном госпитале, на концертных площадках и парках города Самары.

Ансамбли представят концертные программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также различные танцы и пляски.

В состав жюри войдут представители Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, а также известные деятели культуры и искусства города Самары.

Главной наградой фестиваля станет вручение «Гран-При»; коллективы ансамблей, занявшие 1, 2 и 3 места, удостоятся почётного звания «Лауреат фестиваля ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил Российской Федерации». Кроме того, будут определены победители в номинациях «Лучший оркестр ансамбля», «Лучший хор ансамбля», Лучший балет ансамбля», а также в личных номинациях.

Фестиваль откроется в 12 часов 30 мая 2022г. – на 2-ой очереди набережной около памятника князю Григорию Засекину, далее 30 и 31 мая 2022г. на сцене Дома офицеров пройдет Всероссийский отборочный этап конкурса «Армия культуры» в рамках подготовки к международному конкурсу «Армейские международные игры — 2022», а с 1 по 4 июня на сцене Дома офицеров пройдут конкурсные выступления ансамблей песни и пляски.

Торжественная церемония закрытия фестиваля и гала-концерт состоится 5 июня в 15 часов на сцене Дома офицеров в котором будут представлены лучшие номера творческих коллективов и проведено награждение победителей.

 

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