В самарском ДК "Заря" пройдет межнациональный концерт «Им тун»

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15 июня, в 19:00, в ДК «Заря» Самарская Региональная Армянская национально-культурная автономия «Наири» при поддержке Администрации Самары проведёт праздничное мероприятие «Им тун» («Мой дом»), приуроченное ко Дню России.

Целью данного мероприятия являются сохранение нематериального культурного наследия армянского народа, объединение представителей диаспоры, а также укрепление межнационального взаимодействия.

Отметим, что в Самаре при поддержке РНКА «Наири» функционирует хореографический ансамбль армянского танца «Наири». Хореографические композиции воспитанников данного ансамбля также войдут в программу праздничного концерта. Кроме того, выступят воспитанники ансамбля армянского танца «Урарту» из города Новокуйбышевск и «Urartu Wedding» из города Самара, интернациональная школа кавказского танца «DagDance» г. Самара, воспитанница МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 4» ,а также ученики из творческой мастерской «Октавиани».

Непосредственно перед мероприятием в 18:30 пройдёт фотовыставка Ханны Костанян «Мы - зерна одного граната».

Фото: горадминистрация