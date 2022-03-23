В самарском ДК "Заря" пройдет ежегодный башкирский национальный праздник «Каргатуй»

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27 марта в 12:00 в ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16) состоится ежегодный областной башкирский национальный праздник «Каргатуй» (праздник встречи весны и прилета птиц).

Мероприятие традиционно проводится общественной организацией «Курултай башкир» Самары и Домом дружбы народов при поддержке администрации Самары.

Цель мероприятия – встреча весны в творческих традициях башкирского народа и укрепление межнациональных отношений.

В программе – выступление национальных башкирских самодеятельных творческих коллективов Самары и Самарской области, артистов из Республики Башкортостан – лауреатов международных и республиканских конкурсов, солистов Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова в сопровождении концертного директора Фанисы Акчуриной. Также в мероприятии примут участие активисты ОО «Курултай башкир» г. Самара и Самарской области.

На праздник приглашены представители Правительства Самарской области, регионального министерства культуры, Администрации г. о. Самара, руководство ГКУ СО «Дом дружбы народов», почетные гости из Республики Башкортостан, в том числе члены Исполкома Международного Союза Общественных Объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир», а также гости из башкирских сел и районов Самарской области.

У древних башкир приход весны отмечался праздником «Каргатуй». Люди встречали его песнями, танцами, играми. Руководил действом юлбарсы или албасыр (путеводитель).

Фото: администрация Самары

Праздничный стол накрывался щедро, чтобы гости были сыты и довольны. Башкиры считают, что тогда и год выдастся урожайным, удачным.

После всех празднеств варили молочную кашу из пшена, но до конца не съедали. Остатки каши раскладывали на оттаявшую от снега землю, камни, ветки деревьев в качестве корма прилетевшим птицам. В это время, мальчики зазывали птиц, изображая воронье карканье. Прилет птиц символизировал наступление весны.

Деревья празднично украшали красочными платками, разноцветными лентами, цветными бусами.

Праздник сопровождался состязаниями народных певцов, сказителей и танцоров.