В самарском ДК "Заря" пройдет ежегодный башкирский национальный праздник «Каргатуй»

27 марта в 12:00 в ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16) состоится ежегодный областной башкирский национальный праздник «Каргатуй» (праздник встречи весны и прилета птиц).
Мероприятие традиционно проводится общественной организацией «Курултай башкир» Самары и Домом дружбы народов при поддержке администрации Самары.
Цель мероприятия – встреча весны в творческих традициях башкирского народа и укрепление межнациональных отношений.
В программе – выступление национальных башкирских самодеятельных творческих коллективов Самары и Самарской области, артистов из Республики Башкортостан – лауреатов международных и республиканских конкурсов, солистов Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова в сопровождении концертного директора Фанисы Акчуриной. Также в мероприятии примут участие активисты ОО «Курултай башкир» г. Самара и Самарской области.
На праздник приглашены представители Правительства Самарской области, регионального министерства культуры, Администрации г. о. Самара, руководство ГКУ СО «Дом дружбы народов», почетные гости из Республики Башкортостан, в том числе члены Исполкома Международного Союза Общественных Объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир», а также гости из башкирских сел и районов Самарской области.
У древних башкир приход весны отмечался праздником «Каргатуй». Люди встречали его песнями, танцами, играми. Руководил действом юлбарсы или албасыр (путеводитель).
Фото: администрация Самары
Праздничный стол накрывался щедро, чтобы гости были сыты и довольны. Башкиры считают, что тогда и год выдастся урожайным, удачным.
После всех празднеств варили молочную кашу из пшена, но до конца не съедали. Остатки каши раскладывали на оттаявшую от снега землю, камни, ветки деревьев в качестве корма прилетевшим птицам. В это время, мальчики зазывали птиц, изображая воронье карканье. Прилет птиц символизировал наступление весны.
Деревья празднично украшали красочными платками, разноцветными лентами, цветными бусами.
Праздник сопровождался состязаниями народных певцов, сказителей и танцоров.