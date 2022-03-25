В самарском ДК «Октябрь» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры

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В пятницу, 25 марта, в стенах Дома культуры «Октябрь» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Гостей праздника встречала живая музыка, а церемонию награждения открыл муниципальный духовой оркестр под руководством заслуженного артиста Самарской области Марка Когана.

Почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены сотрудники детских музыкальных школ, музеев, библиотек, театров, народных ансамблей.

Сегодня в Самаре работают 46 муниципальных учреждений, в которых трудятся 2 400 человек. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено 32 творческим специалистам муниципальной сферы культуры, звание «Заслуженный работник культуры Самарской области» - 10, «Заслуженный артист Самарской области» - 2. Многие отмечены федеральными и региональными наградами. Более 50 самодеятельных коллективов Самары носят высокие звания «Народный» и «Образцовый» коллективы Самарской области.

В муниципальных школах искусств занимаются более девяти тысяч воспитанников. Самарский детский музыкальный театр «Задумка» выступает на главных сценах страны. В этом году «Задумка» вместе со звездами российского балета участвует в спектакле «Князь Владимир», который проходит на сцене самарского театра оперы и балета.

Ежегодно зрителям предоставляется возможность увидеть около 15 премьерных постановок. Общее количество спектаклей - более 1000, а численность поклонников театрального искусства насчитывает более 150 тысяч человек.

В рамках национального проекта «Культура» в городе проводятся ремонтные работы и оснащение учреждений, школы искусств получают новые музыкальные инструменты. Проектируются дома культуры, театры и школы искусств, создаются новые модельные библиотеки – центры интеллектуального досуга.

Фото: администрация Самары