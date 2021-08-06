Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
На пересечении Московского шоссе и Революционной в Самаре 6 августа заменят светофоры
На пересечении Московского шоссе и Революционной в Самаре 6 августа заменят светофоры
Еще в одном селе Самарской области введен карантин по АЧС
Еще в одном селе Самарской области введен карантин по АЧС
В Самаре могут снести из-за теплосетей автостоянку возле ЖК «Москва» на улице Гастелло
В Самаре могут снести из-за теплосетей автостоянку возле ЖК «Москва» на улице Гастелло
Самарцам дали советы по выбору арбуза
Самарцам дали советы по выбору арбуза
В Самарской областной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные книги
В Самарской областной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные книги
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Проголосовать за трудовую доблесть Сызрани можно в ретромобиле
Проголосовать за трудовую доблесть Сызрани можно в ретромобиле
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
0.38
EUR 86.65
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской областной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные книги

6 августа 2021 12:48
72
В Самарской областной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные книги

Уникальные отечественные и иностранные издания XVIII–ХIX вв., зарегистрированные в Реестре книжных памятников, начали оцифровывать в областной универсальной научной библиотеке. Цель кропотливого, трудоемкого процесса – пополнение Национальной электронной библиотеки следующей коллекцией старинных изданий.  Работы ведутся в рамках федерального проекта «Цифровая культура», который входит в структуру нацпроекта «Культура». До конца 2021 г. будут созданы электронные копии 110 редких книг и документов.

20 июля 2021 г. СОУНБ начался процесс оцифровки книжных памятников с учетом ГОСТов, технических условий и других многочисленных требований, установленных действующими законами РФ, как к сканирующему оборудованию, так и к получаемым электронным копиям. Одним из важнейших условий работы является обеспечение первозданной сохранности бумажных книг и рукописей XVIII–ХIX вв. Поэтому оцифровку необходимо проводить на устройствах, исключающих повреждение хрупких от времени страниц, воздействие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на подлинники, представляющие историческую ценность. Оборудование должно обладать пылевлагозащитной поверхностью для размещения уникальных документов.

На данный момент отсканировали и обработали в различных графических программах семь редких изданий. В среднем за час создаются электронные копии 50-ти страниц. Однако среди хранящихся столетиями экземпляров встречаются поврежденные, с помятыми листами - естественно, на их воссоздание требуется больше времени. Для сравнения, автоматический книжный сканер ЭЛАРоботР-1, которым в областной научной массово оцифровывают современные книги, за час копируют и автоматически обрабатывают от 500 до 2000 страничек. 

Отметим, что областная научная библиотека – единственная в Самарской области обладает ценным книжным фондом, в состав которого входят собрания рукописных и печатных изданий, начиная с XV века.  Помимо Национальной электронной библиотеки, все отсканированные в рамках федерального проекта «Цифровая культура» книжные памятники доступны пользователям в электронной библиотеке на сайте СОУНБ в коллекции «Книжные памятники Самарской области».

Светлана Пряникова, директор Самарской областной универсальной научной библиотеки: 

«За последние два года наша библиотека оцифровала свыше 400 книжных памятников. Надо понимать, что создание цифрового контента библиотек значительно отличается от обычного сканирования документов в офисе. Это, прежде всего,  сложная, трудоемкая и многоэтапная работа, в которой участвуют многие библиотечные специалисты разных направлений. В итоге благодаря совместным усилиям по выявлению, изучению, описанию и созданию цифровых копий книжных памятников, которые являются объектами мирового культурного наследия, редкие книжные издания теперь доступны широкому кругу читателей». 

Теги: библиотека оцифровка книг

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У посетителей библиотек читальный зал популярнее абонемента
29 июля 2021, 12:22
У посетителей библиотек читальный зал популярнее абонемента
Лишь каждый шестой экономически активный россиянин посещает библиотеки несколько раз в год Культура
611
В Самарской губернии продлится уникальный общественно-просветительский проект
07 июля 2021, 14:01
В Самарской губернии продлится уникальный общественно-просветительский проект
Одним из участников форсайт-сессий «Ресурсная среда для каждого» станет Самарская областная универсальная научная библиотека. Общество
570
В Самаре проведут капитальный ремонт центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской
18 июня 2021, 10:42
В Самаре проведут капитальный ремонт центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской
Срок выполнения работ - до 15 августа 2021 года. Благоустройство
594
В центре внимания
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
6 августа 2021  13:18
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
20
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 августа 2021  12:41
Еще 466 жителей Самарской области заболели коронавирусом
94
Аномальная жара вернется в Самарскую область
6 августа 2021  12:23
Аномальная жара вернется в Самарскую область
102
У филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре благодаря нацпроекту обустраивают сквер
6 августа 2021  09:58
У филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре благодаря нацпроекту обустраивают сквер
215
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
5 августа 2021  17:02
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
600
Весь список