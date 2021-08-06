В Самарской областной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные книги

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Уникальные отечественные и иностранные издания XVIII–ХIX вв., зарегистрированные в Реестре книжных памятников, начали оцифровывать в областной универсальной научной библиотеке. Цель кропотливого, трудоемкого процесса – пополнение Национальной электронной библиотеки следующей коллекцией старинных изданий. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Цифровая культура», который входит в структуру нацпроекта «Культура». До конца 2021 г. будут созданы электронные копии 110 редких книг и документов.

20 июля 2021 г. СОУНБ начался процесс оцифровки книжных памятников с учетом ГОСТов, технических условий и других многочисленных требований, установленных действующими законами РФ, как к сканирующему оборудованию, так и к получаемым электронным копиям. Одним из важнейших условий работы является обеспечение первозданной сохранности бумажных книг и рукописей XVIII–ХIX вв. Поэтому оцифровку необходимо проводить на устройствах, исключающих повреждение хрупких от времени страниц, воздействие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на подлинники, представляющие историческую ценность. Оборудование должно обладать пылевлагозащитной поверхностью для размещения уникальных документов.

На данный момент отсканировали и обработали в различных графических программах семь редких изданий. В среднем за час создаются электронные копии 50-ти страниц. Однако среди хранящихся столетиями экземпляров встречаются поврежденные, с помятыми листами - естественно, на их воссоздание требуется больше времени. Для сравнения, автоматический книжный сканер ЭЛАРоботР-1, которым в областной научной массово оцифровывают современные книги, за час копируют и автоматически обрабатывают от 500 до 2000 страничек.

Отметим, что областная научная библиотека – единственная в Самарской области обладает ценным книжным фондом, в состав которого входят собрания рукописных и печатных изданий, начиная с XV века. Помимо Национальной электронной библиотеки, все отсканированные в рамках федерального проекта «Цифровая культура» книжные памятники доступны пользователям в электронной библиотеке на сайте СОУНБ в коллекции «Книжные памятники Самарской области».

Светлана Пряникова, директор Самарской областной универсальной научной библиотеки:

«За последние два года наша библиотека оцифровала свыше 400 книжных памятников. Надо понимать, что создание цифрового контента библиотек значительно отличается от обычного сканирования документов в офисе. Это, прежде всего, сложная, трудоемкая и многоэтапная работа, в которой участвуют многие библиотечные специалисты разных направлений. В итоге благодаря совместным усилиям по выявлению, изучению, описанию и созданию цифровых копий книжных памятников, которые являются объектами мирового культурного наследия, редкие книжные издания теперь доступны широкому кругу читателей».