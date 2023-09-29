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В Самарской областной филармонии выступит Уральский государственный академический русский народный хор

29 сентября 2023 12:09
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В Самарской областной филармонии выступит Уральский государственный академический русский народный хор

1 октября в Самарской областной филармонии в 19:00 выступит Уральский государственный академический русский народный хор. Это легенда Урала, хранитель народных традиций нашего многонационального края. Более 60 артистов приедут в Самару в рамках гастрольного тура по Поволжью, чтобы показать разнообразие и богатство культуры: 8 комплектов костюмов, уникальные сценические номера (хоровое пение, вокально-хореографические композиции, народные картины).

Уральский государственный академический русский народный хор основан

в 1943 г. в городе Свердловске (ныне город Екатеринбург). Всё это время коллектив ставит перед собой главную задачу - сохранение и пропаганду уникального богатейшего фольклора Урала, истории региона, а также памяти поколений, ковавших победу в тылу.

Программа представит новое видение сценического воплощения - целое музыкальное действо, сочетающее в себе традиции народного театра и современного концертного шоу, в котором задействовано 65 артистов разного направления - это артисты хора, солисты, танцоры и оркестровые исполнители, и каждый из них универсален.

Зрители увидят 8 комплектов уникальных сценических костюмов, разработанных художниками-дизайнерами специально для этой программы, познакомятся с восстановленными старинными наигрышами на жалейках, расчёсках и гармошках разного типа. Сочетание с новыми аудиовизуальными технологиями в программе (использование красот Урала в фото и видео инсталляциях) даёт ещё большее раскрытие богатства творческих граней Уральского народного хора.

В концертную программу вошли образцы разного народного жанра: рекрутская «Прогудел гудок нежданный», плясовая «Я сажу, сажу капустку», «Уральская рябинушка», «Белым снегом», страдания и частушки, вокально-хореографическая композиция «Матушка Россия», «Пока плачет Богородица», «Русь молодая», танцевальные картинки на традиционные уральские наигрыши: «Потихоня», «Уральская барыня», «За околицей» и многие другие.

Познакомившись с юбилейной программой в честь 80-летия Уральского народного хора «За Россию, за мою», зритель сможет ответить на вопросы, что же такое Урал и какой же он, этот загадочный уральский характер.

 

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