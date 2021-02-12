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В Самарской области стартовали первые очные этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика». От участников требуется выбрать отрывок из любимой прозаической книги, которая не входит в школьную программу, и прочесть его вслух. Финалисты конкурса получат путёвки в Международный детский центр «Артек», а суперфинал конкурса впервые пройдёт в Санкт-Петербурге.

Классные и школьные этапы конкурса – это начало чтецкого марафона, который длится почти 5 месяцев. В феврале более двух миллионов подростков из 85 регионов России начинают борьбу за звание лучшего чтеца страны.

Классные этапы – это возможность для подростков рассказать о любимой книге одноклассникам и попробовать себя в роли чтеца. Лучшие декламаторы – проходят в школьный этап. Здесь условия строже. Актёрское мастерство оценивает профессиональное жюри, поэтому чтение прозаического отрывка наизусть – одно из обязательных условий.

Специально для регионов, где эпидемическая обстановка не позволяет провести очные этапы, школьники могут участвовать в проекте онлайн. Специально для этого на сайте www.youngreaders.ru создали платформу для проведения онлайн-этапов. Доступ к ней можно получить через личные кабинеты кураторов. Необходимо заранее забронировать время проведения этапа в таком формате. Главные преимущества:

- Нет необходимости дополнительной регистрации на сторонних площадках.

- Автоматическая запись и сохранение видео.

- Автоматические уведомления участников этапа.

Одно из новшеств этого года – онлайн-конкурс. Его победители попадут сразу в региональный этап всероссийского конкурса и получат возможность выступить на главной сцене нашей страны, а также - выиграть ценные призы: смартфоны, электронные книги, образовательные курсы и многое другое. В онлайн-конкурсе могут принимать участие подростки в возрасте от 10 до 17 лет, учащиеся 5-11 классов. Оба условия должны быть соблюдены.

- Продолжительность выступления - от 1 до 5 минут!

- Список рекомендованной литературы для выступления - ищите на нашем сайте.

- Можно выложить только ОДНО ВИДЕО, только в ОДНОЙ СОЦСЕТИ.

- Голосовать за видео можно в период до 1 марта.

Подробнее об участие в онлайн-конкурсе: https://vk.com/young_readers?w=wall-25423332_69632