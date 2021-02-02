В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Наш дом – планета Земля!»

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В Самарской области стартовал прием заявок на участие в X Областном (открытом) конкурсе изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области «Наш дом – планета Земля!» (0+).

В 2021 году конкурс посвящен 170-летию Самарской Губернии и 60-летию полета человека в космос.

Учредитель и организатор Конкурса - государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» при поддержке министерства культуры Самарской области.

Конкурс проводится в целях содействия сохранению традиционных и развитию новых видов декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области, поощрения и популяризации лучших достижений детского декоративно-прикладного творчества, формирования единого культурного пространства и позитивного имиджа Самарской области, вовлечения жителей и гостей Самарской области в культурные процессы, происходящие на ее территории, воспитания у молодого поколения чувства любви к родному краю, гордости за свою страну, уважения к истории Отечества, формирования чувства гражданственности и патриотизма, уважения к героическому прошлому страны.

Конкурс проходит уже в десятый раз и зарекомендовал себя, как творческая площадка для обмена опытом среди юных мастеров. Участие в областном мероприятии – это прекрасная возможность для юных талантов заявить о себе, продемонстрировать свои знания и умения в области прикладного творчества.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Самарской области, воспитанники творческих объединений культурно-досуговых учреждений, учащиеся детских художественных, музыкальных (с художественным отделением) школ, школ искусств, изостудий, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, гимназий, лицеев, студенты ССУЗов и ВУЗов (с кафедрой (отделением) декоративно-прикладного искусства) Самарской области.

Возраст участников от 7 лет до 21 года (включительно).

Участие в Конкурсе бесплатное.

Подведение итогов Конкурса состоится в апреле 2021 года.

По итогам Конкурса с 28 апреля по 12 мая 2021 года в Арт-фойе Центра российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) будет экспонироваться Областная выставка творческих работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса.

В период с 20 мая по 08 августа 2021 года Передвижная выставка творческих работ победителей, призеров и дипломантов Конкурса посетит Дома культуры, отремонтированные в 2020 году в рамках реализации Национального проекта «Культура», муниципальных районов Большечерниговский, Алексеевский, Большеглушицкий, Волжский.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, 78 или по электронной почте: pscenter7@mail.ru (ГБУК «Агентство социокультурных технологий» с пометкой «для ДПИ - НДПЗ-2021»).

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