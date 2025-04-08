В Самарской области стартовал конкурс школьных виртуальных выставок «РЕПИН — НАШ!»

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1 апреля в Самарской области стартовал масштабный культурно-образовательный проект — конкурс школьных виртуальных выставок «РЕПИН — НАШ!». Это не просто творческое состязание, а настоящий акт гражданской позиции и защиты национальной гордости.

Ответ на вызов: финны против Репина



Всё началось с громкого заявления финского музея «Атенеум», который попытался объявить великого русского художника Илью Репина «украинским». Попытки переписать историю и отобрать у России её культурное наследие не могли остаться без ответа. И этот ответ пришёл из Самарской области — региона, где сам Репин изучал свободолюбивый самарский характер и черпал вдохновение для своих шедевров, сделавших его самым известным русским художником в мире.

Особая миссия конкурса



Конкурс проводится в Год защитника Отечества, объявленный Президентом РФ В.В. Путным. Его важный аспект - вовлечение детей из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Важно, чтобы наши Герои, находясь на передовой, чувствовали, что Самара – это надёжный тыл, где преклоняются их подвигу, поддерживают их семьи, помогают их детям реализовывать себя в творчестве, культуре и обучаться новейшим цифровым технологиям.



Кто стоит за проектом?

Поддержка идеи губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым придала конкурсу высокий статус и масштаб. Благодаря личному участию главы региона в числе организаторов выступили ключевые ведомства — Министерство образования, Министерство культуры, Министерство внутренней политики, а также Самарское областное вещательное агентство. Такая консолидация ресурсов и усилий позволила охватить все города и районы области, привлечь школьников и наставников, превратив проект «РЕПИН — НАШ!» в инструмент усиления регионального культурного бренда.



Инициатива проведения конкурса получила поддержку таких влиятельных организаций, как:

- Самарская Губернская Дума (председатель Геннадий Петрович Котельников);

- Самарское региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду»;

- Фонд содействия развитию русской культуры в России и за рубежом «Диалог на русском» (Москва);

- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва.

Особую роль сыграл депутат Государственной Думы Сергей Михайлович Миронов.



Что сделано за месяц до старта?



За период с 1 марта по 1 апреля была проведена колоссальная подготовительная работа. Министерство образования Самарской области создало институт наставников, куда вошли учителя информатики и руководители «Точек роста» со всей области. Информация о конкурсе разлетелась по всем школам области.



Министерство культуры организовало уникальные экскурсии в Самарский историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина и Самарский областной художественный музей. Участники смогли и по запросу смогут познакомиться с темами «Самарский край в конце XIX века» и «Илья Репин в Самарском крае».



Технологии, краеведение и искусство.

Студенты-волонтеры Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва не остались в стороне. Программисты разработали программное обеспечение для конкурса, а историки подготовили методические пособия, раскрывающие такие важные темы, как «Русский характер», «Самарский характер как отражение лучших черт русского народа» и «Культурный бренд Самарской области».



Конкурс рассчитан на школьников 8–11 классов, которые смогут создать уникальные виртуальные выставки, развивающие культурный региональный бренд.

Телеграм-канал @REPINNEWS — цифровой штаб конкурса

Здесь участники найдут все необходимое: биографию Репина, информацию о его связи с Самарским краем, методические материалы по созданию виртуальных выставок и даже практические инструкции по использованию нейросетей.

Канал содержит несколько блоков:

Краеведческий блок — подробная информация о жизни и творчестве Репина, его связи с Самарским краем, описание дом-музея в селе Ширяево и природных достопримечательностей Жигулёвских гор.

Методический блок — рекомендации по выбору темы выставки, разработке сюжетной линии и созданию сценария.

Технологический блок — обзор возможностей нейросетей и практические инструкции по их использованию.

Практическое пособие — пошаговое руководство по созданию демо-выставки с примерами готовых проектов.

Самарская идентичность — анализ культурного бренда Самарской области и сравнение с другими регионами России.

Информация для наставников — инструкции, формы согласий и рекомендации для успешного участия в конкурсе.



Сроки проведения конкурса



Регистрация участников: 1–15 апреля 2025 года

Культурно-просветительская поддержка: 1–30 апреля 2025 года

Сдача работ: до 15 мая 2025 года

Оценка работ: 15–30 мая 2025 года

Финальное награждение: май 2025 года.



Почему это важно?

Конкурс «РЕПИН — НАШ!» — это не просто культурный проект. Это способ напомнить миру, что история и культура России — это наше общее достояние, которое нужно беречь и защищать. И Самарская область показывает, как это делать с достоинством и размахом.

Фото: pxhere.com