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В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»

29 апреля 2021 12:24
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В Самарской области состоится фестиваль Пасхальная Богатырская Силушка»

  2 мая 2021 года в Духовно-культурном кремле «Богатырская Слобода» состоится первый в этом году Всенародный Праздник состязаний, игр и забав для детей и взрослых «Пасхальная Богатырская Силушка».

В рамках мероприятия запланированы бои и сражения в доспехах, концерт, хороводы и народные песни, костровая походная кухня, конкурсы и мастер-классы, открытие мотосезона. Самым зрелищным и ярким событием станет спуск  древнерусской варяжской ладьи «Великий князь Рюрик»!

       Богатырская Слобода представляет собой необыкновенный архитектурный комплекс, созданный в исконных традициях древнерусского деревянного крепостного зодчества, в самом живописном месте Жигулёвских гор на берегу реки Усы, притока Волги.

Праздничная программа:

09.00 – Вход на территорию Богатырской Слободы 

09.30 – Богатырский завтрак 

11.00 –Детские конкурсы на ярмарке ремёсел – рисунок, пластилин, глина

12.00 – Торжественный спуск древнерусской варяжской ладьи «Великий князь Рюрик» 

12.30 – Пасхальная Богатырская Силушка – народные состязания на пасхальных яйцах 

13.30 – Открытие мотосезона 2021г. – состязания байкеров 

14.00 – Богатырские бои, игры и забавы – выступление богатырской дружины 

14.30 – Выступления народных фольклорных коллективов 

14.30 – Костровая походная кухня 

15.30 – Концерт рок-группы Феофорос на сцене «Богатырские гусли» 

17.00 – Выход на Усу «Великого князя Рюрика» на вёслах и подъём алого паруса - любование и фото с горы

6+

Теги: Мероприятия фестиваль

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