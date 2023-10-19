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В Самарской области проведут игры Детского КВН региона сезона 2023-2024 года

19 октября 2023 11:31
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В Самарской области проведут игры Детского КВН региона сезона 2023-2024 года

Движение «Самарский КВН» при поддержке Правительства Самарской области организует и проводит игры Детского КВН Самарской области сезона 2023-2024 года. Детский КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.
К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.

Сезон Детского КВН стартует одновременно с учебным годом у школьников. Игры четырех дивизионов проходят в различных городах Самарской области, и уже весной, когда игры дивизионов завершены, их чемпионы встречаются на Суперкубке Детского КВН Самарской области, чтобы определить сильнейшего и получить путевку на Международный фестиваль детских команд КВН в г. Анапа.

25 и 26 октября в г. Самара, в КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106 Г, в 17.00 пройдут игры 1/8 финала Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.

 

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