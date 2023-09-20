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В Самарской области прошёл III Гастрольный тур победителей Российской студенческой весны

20 сентября 2023 10:51
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В Самарской области прошёл III Гастрольный тур победителей Российской студенческой весны

19 сентября в городе Тольятти, Самарской области, на сцене КЦ «Автоград» прошел третий показ концертной программы III Гастрольного тура победителей Студвесны «Больше, чем путешествие» — проекта Российского Союза Молодежи, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжи) «Больше, чем путешествие». Участники тура совместно с режиссерско-постановочной группой представили концертную программу в формате реалити-шоу с лучшими номерами фестиваля «Российская студенческая весна». Участники продолжают соревнования за путевку на Студвесну 2024 года и денежный приз в размере 300 000 рублей.  Победителя тура мы узнаем 28 сентября 2023 года. 

Перед концертной программой поприветствовали всех участников и гостей Руководитель Программы поддержки и развития молодежного творчества «Российская студенческая весна» Валерия Позикова, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев и Глава городского округа Тольятти Николай Ренц.

«Мы очень рады, что вторым регионом, который принимает III Гастрольный тур победителей Российской студенческой весны «Больше, чем путешествие» стала Родина фестиваля — Самарская область. 10 творческих коллективов от Центральной части России до Приморья отправились в месячное путешествие на корабле по 5 городам Приволжского федерального округа, чтобы получить поездку на фестиваль в 2024 году и денежный приз — 300 000 рублей. И это было логично, что между столицей Студвесны следующего года — Саратова и Молодёжной столицей России — Нижнем Новгороде мы выступим там, где 31 год назад стартовал самый масштабный молодёжный фестиваль страны», — отметила Руководитель Программы поддержки и развития молодёжного творчества Валерия Позикова.

С приветственным адресом от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к участникам обратится заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев: «От всей души приветствую участников и зрителей III Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны «Больше, чем путешествие». Мы гордимся тем, что на протяжении нескольких лет фестиваль проходил в Самаре, в прошлом году наш регион принимал XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который стал яркой страницей в его истории. Своей молодой энергией, креативом, своим талантом вы создаете невероятную, удивительную атмосферу творчества в самом сердце Поволжья и на просторах нашей необъятной страны. В 2014 году «Российская студенческая весна» покоряла своим творчеством Тольятти, а сегодня город принимает победителей третьего гастрольного тура. Уверен, концерт станет настоящим событием и мощным зарядом вдохновения для участников и зрителей!».

Напомним, что концертной программе III Гастрольного тура победителей Студвесны «Больше, чем путешествие» участие принимают более 100 лауреатов и победителей фестиваля «Российская студенческая весна», которые представляют 12 регионов: Москву, Липецкую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую Тверскую, Тюменскую области; Красноярский и Приморский край, Республику Удмуртию, Чувашию и Татарстан.

Отметим, что в рамках тура артисты совместно с режиссёрско-постановочной группой представят новое концертное шоу еще в трех городах России по Волге: в Ульяновске (22 сентября) и Чебоксарах (25 сентября). Финал тура пройдёт в Молодежной столице России 2023 года — в Нижнем Новгороде (28 сентября). Тур завершится 30 сентября.

Напомним, что организаторами тура являются: Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Министерство науки и высшего образования РФ, проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжи) «Больше, чем путешествие».

Всю подробную информацию Гастрольного тура можно найти в социальных сетях «Российской студенческой весны» Российского Союза Молодежи.

«Российская студенческая весна» — единственная в России Программа поддержки и развития молодежного творчества, которая реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя более 80 региональных, 10 Всероссийских мероприятий. Ежегодно в Программе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1 200 образовательных организаций со всех уголков страны.

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