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В Самарской области прошел традиционный Зимний Грушинский фестиваль

27 февраля 2023 10:37
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в Самарской области состоялся традиционный Зимний Грушинский фестиваль

С 18 по 25 февраля 2023 года в Самарской области состоялся традиционный Зимний Грушинский фестиваль, который прошел в рамках проекта «Марафон авторской песни России 2022-2023» с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке Фонда Олега Митяева и Самарского областного Грушинского клуба.

Программа прошла на концертных площадках Самары и Тольятти: 3 концертных дня, 5 концертов на 3-х площадках, в которых участвовало более 30 известных авторов, исполнителей и музыкантов. Концерты Зимнего Грушинского посетили более 2200 зрителей.

Зимнему Грушинскому фестивалю более 40 лет. География участников 2023 года – Самара, Москва, Томск, Калининград, Уфа, Казань, Тольятти и др.

Главные большие концерты состоялись в Самаре 24 и 25 февраля в КРЦ «Звезда».

24 февраля на сцену «Звезды» вышел Народный артист России Олег Митяев. В концерте приняли участие Леонид Марголин, Родион Марченко, а также группа «Ирония судьбы» в составе: Алексей Хомчик, Иван Ялынский, Родион Марченко, Алексей Григорьев и Александр Фомин.

25 февраля в «Звезде» была показана программа «Любимые мелодии Эльдара Рязанова или «Ирония судьбы», а также Чайхана, которая в этом году была посвящена Леониду Сергееву.

Вечером 25 февраля состоялся традиционный гала-концерт «Сверим наши песни», в котором приняли участие все гости фестиваля: Вадим Мищук (Москва), Галина Хомчик (Москва), Роман Ланкин (Томск), Павел Пиковский (Москва), Лариса Брохман и Александр Прокопович (Москва), Наталья Кучер (Калининград), участники Грушинского трио Анатолий Головин и Ольга Ермолаева (Самара), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара), группа «Ирония судьбы» (Москва), Иван Дубовицкий (Москва), детские коллективы (Самара).

Все участники фестиваля попрощались с самарскими зрителями «До будущей Горы!» на 50-м юбилейном Грушинском фестивале, который пройдет на традиционной поляне в районе Мастрюковских озер 29 июня – 2 июля 2023 г.

           Открывался Зимний Грушинский фестиваль 18 февраля в Самаре концертом «Международный Грушинский интернет конкурс собирает друзей» на легендарной сцене КЦ имени Валерия Грушина. На сцену вышли члены жюри, победители и организаторы Международного Грушинского интернет конкурса: Борис Есипов (Самара), Владимир Авраменко (Самара), Эдуард Филь (Самара), Владимир Сушков и Наталья Покаржевская (Казань), Виктор Кузьменко (Уфа), Юрий Карпов (Самара), Евгений Биринцев (Самара), Ансамбль «Жигули» (Самара) и другие.

          19 февраля фестиваль переместился в Тольятти. На площадке литературной гостиной библиотеки «КЦ «Автоград» состоялась презентация книги Бориса Кейльмана «До будущей Горы!». В программе принимали участие Ольга Вавилина (Тольятти), Юрий Лившиц (Тольятти) и другие гости.

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