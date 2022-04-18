В Самарской области пройдёт Всероссийский многожанровый фестиваль «Волжские театральные сезоны»

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С 23 по 30 апреля 2022 года в Самарской области пройдёт VI Всероссийский многожанровый фестиваль «Волжские театральные сезоны».



Это крупнейший театральный форум Российской Федерации, проводимый в регионе. Фестиваль учрежден Союзом театральных деятелей Российской Федерации и Правительством Самарской области.



Участниками фестиваля являются театры России, прошедшие конкурсный отбор. Одной из особенностей является обязательная тема – «классическая драматургия» во всех жанрах театрального искусства: опера, балет, драматическое искусство и искусство театра кукол.



География VI Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны», как всегда, обширная. Сибирь представляет Омск, Урал – Екатеринбург, Уфа и Оренбург, Волгу – театры Самарской области, Север – Вологда, Запад – Брянск, самый западный регион России, Юг – Махачкала, и две столицы – Москва и Санкт-Петербург.



Итого афишу VI Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны» составили 17 спектаклей из 10 регионов РФ, включая две национальные Республики: Дагестан и Башкортостан.

Фестивальные спектакли будут проходить на театральных площадках Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, Самарского академического театра драмы имени М. Горького, ТЮЗа «СамАрт», областного театра кукол, муниципального театра «Самарская площадь».



Фестиваль конкурсный. В жюри входят театральные критики, специализирующиеся во всех жанрах театрального искусства.

Ежедневно в дни фестиваля в Доме актера имени М.Г. Лазарева будет работать лабораторная часть фестиваля. Ведущие театральные критики страны будут обсуждать спектакли и анализировать пути развития театрального искусства России.



Открытие VI Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны» произойдет 23 апреля 2022 года в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, а завершит фестиваль свою работу 30 апреля 2022 года в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького, где будут названы лучшие по мнению жюри.

Победа на таком театральном форуме страны считается престижной. Театры размещают сообщение об этом в своих портфолио, а Самарская область укрепляет свой статус театрального центра страны.