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В Самарской области открывается фестиваль «Классика Open Fest»

26 июля 2022 10:48
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В Самарской области открывается фестиваль «Классика Open Fest»

 

В рамках фестиваля с 28 июля по 26 августа пройдут концерты впервые собранных сессионных коллективов – Молодежного русского и Молодежного джазового оркестров Поволжья, а также концерты Молодежного симфонического оркестра Поволжья, которому в 2022 году исполняется 20 лет.   

Выступления пройдут в 6 городах – Тольятти, Жигулевске, Самаре, Димитровграде, Ульяновске и Альметьевске. 

Он будет работать в течение месяца. В его афише 20 концертов Молодежного симфонического оркестра Поволжья, который в этом году отмечает 20-летие, и впервые собранных Молодежного русского и Молодежного джазового оркестров Поволжья.

Откроет фестиваль «Классика Open Fest» серия камерных и оркестровых концертов Молодежного русского оркестра Поволжья. 

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Теги: Мероприятия

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