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В преддверии ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самарской губернии стартовал онлайн-конкурс #ПоколениеСтудвесны.

К участию в конкурсе приглашаются жители всех регионов России. Для участия необходимо в срок до 18 апреля разместить на своей странице в социальной сети ВКонтакте личную историю, связанную со Студвесной. Это может быть начало профессиональной карьеры, лучшие воспоминания о Фестивале или просто рассказ об участии в Студенческой весне. Пост представляет собой текстовую составляющую, сопровождаемую визуальным дополнением (фото, видео, статья или клип ВК) с обязательными хештегами: #МолодежьСамарскойобласти #ПоколениеСтудвесны #студвесна30.

Конкурс проходит до 18 апреля. Все публикации с обязательными хештегами, опубликованные в сети ВКонтакте в это время, становятся материалами-участниками Конкурса. В срок до 24 апреля Региональная исполнительная дирекция ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» выберет трех победителей. Авторы самых интересных историй получат билеты на Церемонию открытия юбилейного ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», которая состоится в Самаре 18 мая. Проживание и проезд до места проведения Церемонии открытия осуществляется самим победителем Конкурса.

Онлайн-конкурс #ПоколениеСтудвесны проводится Региональной исполнительной дирекцией ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» совместно с Молодёжью Самарской области в преддверии проведения юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».