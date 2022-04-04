Я нашел ошибку
Главные новости:
Число россиян, которые хотели бы уехать жить за границу снижается.
Число россиян, которые хотели бы уехать жить за границу снижается
В Самаре трамвай насмерть сбил мужчину
В Самаре трамвай насмерть сбил мужчину
На дороге в Самаре образовался огромный провал
На дороге в Самаре образовался огромный провал
Самарский зоопарк организует эко-лекторий "30 шагов к природе"
Самарский зоопарк организует эко-лекторий "30 шагов к природе"
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
СМИ: Компании из России оказались под угрозой технического дефолта
СМИ: Компании из России оказались под угрозой технического дефолта
В России появятся круизы для взрослых
В России появятся круизы для взрослых
Прокуратура Сергиевского района проводит проверку в связи со смертельным ДТП в Сергиевском районе
Прокуратура Сергиевского района проводит проверку в связи со смертельным ДТП в Сергиевском районе
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.43
0.02
EUR 92.15
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской губернии стартовал онлайн-конкурс #ПоколениеСтудвесны

4 апреля 2022 11:20
156
В Самарской губернии стартовал онлайн-конкурс #ПоколениеСтудвесны

В преддверии ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самарской губернии стартовал онлайн-конкурс #ПоколениеСтудвесны. 

К участию в конкурсе приглашаются жители всех регионов России. Для участия необходимо в срок до 18 апреля разместить на своей странице в социальной сети ВКонтакте личную историю, связанную со Студвесной. Это может быть начало профессиональной карьеры, лучшие воспоминания о Фестивале или просто рассказ об участии в Студенческой весне. Пост представляет собой текстовую составляющую, сопровождаемую визуальным дополнением (фото, видео, статья или клип ВК) с обязательными хештегами: #МолодежьСамарскойобласти #ПоколениеСтудвесны #студвесна30.

Конкурс проходит до 18 апреля. Все публикации с обязательными хештегами, опубликованные в сети ВКонтакте в это время, становятся материалами-участниками Конкурса. В срок до 24 апреля Региональная исполнительная дирекция ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» выберет трех победителей. Авторы самых интересных историй получат билеты на Церемонию открытия юбилейного ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», которая состоится в Самаре 18 мая. Проживание и проезд до места проведения Церемонии открытия осуществляется самим победителем Конкурса.

Онлайн-конкурс #ПоколениеСтудвесны проводится Региональной исполнительной дирекцией ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» совместно с Молодёжью Самарской области в преддверии проведения юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
4 апреля 2022  13:42
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
44
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
4 апреля 2022  13:14
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
73
В Самаре снова перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
4 апреля 2022  09:29
В Самаре перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
298
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2 апреля 2022  10:34
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2438
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
998
Весь список