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В День народного единства в Самарской филармонии состоялась вокально-инструментальная программа «Родные просторы».



На концерт были приглашены участники СВО и их семьи, ветераны труда, представители общественный объединений инвалидов.



«Наша задача - вносить вклад в дело развития культуры, духовного воспитания и образования, приобщая к культурным ценностям и прививая любовь к музыке. Большое внимание мы уделяем участникам, принимающих участие в СВО, и их семьям. Для нас большая честь выступать для них, поддерживая боевой дух защитников нашей страны» - рассказали в филармонии.



Прозвучали русские народные песни и мелодии, песни и инструментальные произведения русских и советских композиторов.



Исполнители:

Ансамбль русских народных инструментов п/у заслуженного артиста России Рамиля Батыршина.

Солисты: Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Вадим Зубков и Оксана Антонова.

Фото: минкульт СО