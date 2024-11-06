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В Самарской филармонии состоялась вокально-инструментальная программа «Родные просторы»

6 ноября 2024 17:44
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На концерт были приглашены участники СВО и их семьи, ветераны труда, представители общественный объединений инвалидов.

В День народного единства в Самарской филармонии состоялась вокально-инструментальная программа «Родные просторы».

На концерт были приглашены участники СВО и их семьи, ветераны труда, представители общественный объединений инвалидов.

«Наша задача - вносить вклад в дело развития культуры, духовного воспитания и образования, приобщая к культурным ценностям и прививая любовь к музыке. Большое внимание мы уделяем участникам, принимающих участие в СВО, и их семьям. Для нас большая честь выступать для них, поддерживая боевой дух защитников нашей страны» - рассказали в филармонии.

Прозвучали русские народные песни и мелодии, песни и инструментальные произведения русских и советских композиторов.

Исполнители:
Ансамбль русских народных инструментов п/у заслуженного артиста России Рамиля Батыршина.
Солисты: Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Вадим Зубков и Оксана Антонова.

 

Фото:   минкульт СО

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